Мэр Якутска прокомментировала слухи про Айсена Николаева

Я против провокаций и передергивания фактов. Поэтому считаю, что нужно расставить все точки над i. В социальных сетях со вчерашнего дня рассылается видеоролик, в котором гражданка П. (ближайшая родственница одного из ЗАСТРОЙЩИКОВ, по вине которого долгое время страдают обманутые дольщики) эмоциально рассказывает о земельном участке, якобы выделяемом дочери Главы республики. На самом деле, семья Николаевых, в рамках действующего законодательства, абсолютно открыто подала документы на отклонение от предельных параметров в границах участка, давно принадлежащего семье Николаевых. Кому нужны доказательства — гляньте доступную для всех декларацию Ил Дархана, это не новый участок. И да, в рамках нашей общей политики открытости этот вопрос вынесен на публичные слушания, как и в отношении всех остальных заявителей. Зачем потребовалось это всё подавать в таком негативном свете?! Вы умеете думать и всё понимаете сами.