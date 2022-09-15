Мэр Якутска проинспектировал ход ремонта улиц Труда и Очиченко

Глава города Якутска Евгений Григорьев сегодня проинспектировал ход капитального ремонта ул. Труда и ремонта ул. Очиченко на участке от улицы Бестужева-Марлинского до исправительной колонии №1.

На этих двух ремонтируемых участках произведены работы по замене грунта, уложен асфальт, сделаны съезды, установлены бортовые камни. На улице Труда установили 19 новых опор освещения, по ул. Очиченко установили дополнительно 26 опор, заменили 56 светильников.

По информации МКУ «Главстрой», в этом году на проспекте Ленина и по ул. Труда использованы новые морозостойкие водоотводные лотки, которые позволяют выдерживать нагрузки до 60 тонн.

На текущий момент на ул. Труда завершаются работы по асфальтированию съездов, тротуаров, парковочных мест, выносу опор электроснабжения и озеленение.

По ул. Очиченко завершают работы по асфальтированию тротуаров, наружному освещению, асфальтированию съездов, примыканий и автобусных остановок.

Дорожники заверили, что основные виды ремонтных работ будут завершены 27 сентября.

Генеральным подрядчиком работ является АО «РИК Автодор», субподрядная организация – ООО ДРСУ «Сэттэ».