18.11.2020
16:22
294
Якутск
Мэр Якутска продает здание мэрии?
Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила в Инстаграм, что начинает распродажу. Первым делом, пишет мэр, «с молотка» уйдет здание мэрии на проспекте Ленина.
«За дешево» родственникам и друзьям мэр обещает здание не продавать.
Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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