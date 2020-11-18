18.11.2020
16:22
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Якутск

Мэр Якутска продает здание мэрии?

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила в Инстаграм, что начинает распродажу. Первым делом, пишет мэр, «с молотка» уйдет здание мэрии на проспекте Ленина.

«За дешево» родственникам и друзьям мэр обещает здание не продавать.

Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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