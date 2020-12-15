15.12.2020
21:50
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Общество

Мэр Якутска: прививка от гриппа не защитит от коронавируса

Глава Якутска Сардана Авксентьева недавно написала в соцсетях:

Фото: sakhalife
Источник: https://www.instagram.com/p/CIxfbpqMqxK/?igshid=1xe69lylnz04m
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