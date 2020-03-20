20.03.2020
18:02
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Коронавирус

Мэр Якутска приняла решение по ночным заведениям

Мэр Якутска Сардана Авксентьева приняла решение ограничить работу ночных развлекательных заведений до 23-00, сообщает телеграмм-канал «Якутия. Коронавирус. Оперштаб».

Фото: Sakhalife.ru
Источник: https://t.me/YakutiaCovid19
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