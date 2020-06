Мэр Якутска получила бесценный подарок

View this post on Instagram

В преддверие праздника Ыhыах любимая тетя сделала мне бесценный подарок – передала мне шелковый платок цвета Солнца, который принадлежал моей прабабушке Ирине Егоровне. Күндү хаарыс солко былаат. Ему примерно 120 лет, но он в прекрасном состоянии потому что Ирина Егоровна повязывала его редко. Трое ее старших сыновей погибли в войне, двое из них лежат под Сталинградом, она оплакивала их всю жизнь, к старости ослепла, но учила своих внуков быть оптимистами и никогда ничего не боятся. В голодные годы, после смерти невесток осталась в аласе одна с внучатами и запомнилась односельчанам тем, что подкармливала своих коровенок иван-чаем, который в огромном количестве сушила в полых стволах деревьев. Сохранила всех внучат. Сама будучи внучкой князя (главы) Ботурусского улуса по любви вышла замуж за простого парня и вела обычную, трудную жизнь якутянок того времени, была женщиной с сильным характером, рачительной хозяйкой и травницей. За редкую красоту в молодости получила прозвище – Өрүүскэ Көмүс сирэй — Иришка Золотое лицо. Каждый день глядя на ее самовар и шкатулку, доставшиеся мне в наследство, я вспоминаю о ней. А сегодня — особенно. В каждой семье есть такие особенные люди, больше рассказывайте своим детям и внукам о них. Давайте будем гордиться ими и будем их достойны. Жизнь наших предков была очень трудной, жили в холоде, в голоде, мечтали о лучшем будущем для своих детей, и тем долгожданнее был Ыhыах – солнечный, теплый, сытный. Спустя столетия мы всё также рады древнему празднику. Это не только огромное культурное событие, но и прежде всего – день большого энергетического обмена, день поклонения, благодарности нашим предкам и хранителям родной земли. Үрүҥ тунах Ыһыаҕынан! Ыһыах сиэрин-туомун быһыытынан ытык дьон арчытын, алгыһын ылынан, саҥа үүммүт сылга ыраастанан, олох инники күөнүгэр чөл туруктаах, иллээхтик-эйэлээхтик, толору дьоллоохтук, бигэ итэҕэллээхтик олороргутугар баҕарабын! Дьол-соргу тосхойдун, үтүө үүннүн, ситиһии кыттыстын! Поздравляю с праздником Ыhыах, мира и благополучия вашим семьям, пусть снизойдет благословление хранителей на ваших детей! Поздравления нашим медикам с Днем медицинского работника! Низкий поклон за ваш труд! Истиҥ махтал!