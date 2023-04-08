Мэр Якутска: Полигон забит под завязку! Снег будем вывозить на другой

Евгений Григорьев, глава ГО «город Якутск» сообщил в своем телеграм-канале:

Сегодня провел традиционный субботний объезд по городу. Основные вопросы – ход дорожно-строительных работ на 2-м этапе реконструкции проспекта Ленина от ул. Кулаковского до ул. Красноярова, а также организация работы вспомогательного полигона снега по Вилюйскому переулку.

На проспекте работы по выемке и замене грунтов, подготовке основания дорожной одежды ведутся в соответствии с графиком. Возникли сложности с несколькими земельными участками, прилегающими к улице – они попадают в зону благоустройства и тротуаров, заходят за красные линии. По большинству из них вопросы принципиально решили на месте, обсудили с собственниками, по остальным – в ближайшие дни.

Теперь по вывозу снега. Полигон по ул. 50 лет Советской Армии закроем в ближайшие дни, он забит под завязку, технике работать на высоте небезопасно, кроме того, снег уже не успевает смерзаться за ночь, есть риск аварий. Поэтому приняли решение продолжить вывоз снега на вспомогательный полигон по Вилюйскому переулку. Здесь, кто не помнит, раньше был городской полигон снега, до 2017 года. Сюда возят снег сторонние организации, юридические лица и частники со своих дворов. Хотел бы предупредить водителей, чтобы не сваливали снег, где попало у дороги, а завозили на территорию полигона, следуя знакам, через КПП: будем фиксировать нарушителей и штрафовать!

«Якутдорстрой» будет вывозить снег с улиц, он более грязный, отдельно, на полигон строительного мусора по Хатын-Юряхскому шоссе.