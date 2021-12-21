21.12.2021
16:45
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Желток

Мэр Якутска ответил своему бывшему сопернику

Сегодня в ДК им. Гагарина вновь встретились два бывших конкурента на выборах мэра Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ и Виталий ОБЕДИН. На пресс-конференции один выступал в роли действующего главы города, другой — в своей давней профессиональной ипостаси. 

Виталий Обедин сообщил, что у него имеется информация о назначении заместителем мэра Якутска депутата горДумы Владимира Аммосова.

На что Евгений Григорьев ответил, что кандидатура Владимира Аммосова не рассматривается на должность заместителя главы Якутска.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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