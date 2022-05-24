24.05.2022
21:33
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Якутск

Мэр Якутска откроет мотосезон

Знаете ли вы, что среди сотрудников Окружной администрации г. Якутска много любителей мототехники? На чопперах ездят заместитель главы — руководитель аппарата Руслан Тимофеев, начальник правового департамента Айаал Ноговицын, специалист организационного отдела Василий Зырянов. В прошлом году мощный мотоцикл приобрёл мэр Евгений Григорьев, который также примет участие в открытии мотосезона, сообщает тгк @exostolicy

Фото: тгк @exostolicy
Источник: тгк @exostolicy

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