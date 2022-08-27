27.08.2022
11:27
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Якутск
Мэр Якутска опубликовал сегодня в Телеграме фото
Мэр Якутска Евгений Григорьев опубликовал сегодня утром в своем тгк Евгений Григорьев, Глава ГО г.Якутск одно фото, кратко подписав его: Площадь Ленина.
Да, сегодня отличная погода, чтобы заасфальтировать проезжую часть площади Ленина, чего ждет весь Якутск. По проспекту Ленина уже укладывают дорожное покрытие от улицы Петровского до улицы Октябрьской. Якутяне надеются отпраздновать День города на обновленном проспекте.
Фото: Евгений Григорьев
Источник: тгк Евгений Григорьев, Глава ГО г.Якутск
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