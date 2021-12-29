Мэр Якутска объявил режим ЧС

Мэр столицы республики Евгений Григорьев объявил режим ЧС на территории Автодорожного округа и режим повышенной готовности по городу: «Сегодня я планировал в прямом эфире подвести итоги 2021 года и рассказать о планах на 2022 год. Но к сожалению, случилась ужасная трагедия. Сегодня трагически погибла в результате нападения стаи собак погибла женщина, сотрудница СВФУ. Я приношу слова искреннего, глубокого соболезнования родным и близким погибшей», — сказал он в видеообращении в соцсети.

Григорьев отметил, что с момента принятия федерального закона №498-ФЗ в Якутске увеличились случаи нападения собак на людей и резюмировал: «Закон должен быть пересмотрен, пересмотрен в сторону людей».

«Мы бросим все силы на то, чтобы эта стая не появлялась на улицах города. Все собаки на самовыгуле тоже будут отловлены», — добавил руководитель Якутска.