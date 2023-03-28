Мэр Якутска объединил два совета — по предпринимательству и туризму

Глава Якутска Евгений Григорьев сообщил в своем телеграм-канале:

Принял решение об объединении двух советов, Координационного совета по предпринимательству и Общественного совета по туризму, накануне подписано соответствующее постановление Окружной администрации.

Основных цели вижу три: во-первых, повысить эффективность работы и объединить усилия общественных экспертных органов со схожими вопросами и проблематикой; во-вторых – расширить представительство предпринимателей разных отраслей малого и среднего бизнеса, имеющих наибольшее влияние на развитие города – на паритетных началах; в-третьих – сократить бюрократические проволочки при взаимодействии со структурными подразделениями мэрии.

Считаю, что при таком представительстве мы сможем избежать доминирования, лоббирования интересов какой-то конкретной сферы бизнеса, поскольку незаинтересованные члены совета получат возможность вырабатывать и принимать наиболее взвешенные, объективные решения тех или иных проблемных вопросов, не затрагивающих непосредственно их бизнес-интересы.

Наши предприниматели традиционно представляют активную часть неравнодушных горожан, нацеленных не только на улучшения в бизнес-среде, но и на решение общегородских вопросов. Я еще раз убедился в этом, когда выступал с отчетом о работе окружной администрации перед предпринимательским сообществом в январе этого года.

Новый состав объединенного КС по предпринимательству и туризму при главе города начнем формировать уже в апреле, информация размещена на сайте мэрии. Я благодарю за плодотворную совместную работу членов двух советов. Не доведенные до логического конца вопросы не «лягут под сукно», и обязательно будут рассмотрены. Уверен, что в обновленный КС вольются многие бывшие члены советов по туризму, и по предпринимательству, а также новые участники – с новыми идеями и предложениями, готовые поработать на благо общества и нашего города.