10.09.2022
14:21
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Происшествия
Мэр Якутска об отключениях электричества: А представьте, если бы была зима…
Мэр Якутска Евгений Григорьев о том, почему люди третьи сутки сидят без электричества:
— В Якутске 109 домов, где нет электричества уже 3 сутки — это и частные, и многоквартирные дома. Работает только 49 человек на восстановительных работах, но этого недостаточно. Будем разбираться, почему так плохо работает Якутскэнерго — только они имеют допуск. Будем ставить вопрос, чтобы подключать бригады с ближайших районов — потому что в Якутске только 10 восстановительных бригад . Представьте, если бы это была зима — пришлось бы объявлять ЧС городского масштаба. После пресс конференции сразу поеду проводить собрание оперштаба . Что касается тепла, запущено практически на 100 процентов, осталось 20-22 дома, сообщает тгк @sakhaday
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава Якутии
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