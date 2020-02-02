02.02.2020
19:13
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Общество

Мэр Якутска о своей старшей сестре…

Сегодня мэр Якутска Сардана Авксентьева поделилась со своими читателями instagram небольшой историей из своей жизни:

Источник: https://www.instagram.com/stories/sardanaavksentieva/
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