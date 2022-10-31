31.10.2022
21:10
412

Якутск

Мэр Якутска о сносе многоквартирных «деревяшек»

Мэр Якутска сообщил в своем тгк Евгений Григорьев. Глава ГО Якутск:

Сегодня во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» в мой адрес поступило большое количество вопросов о сносе деревянного жилого фонда в городе Якутске.

Хочу отметить в этой работе два важных момента…

Во-первых, уже в следующем году мы досрочно завершим реализацию программы «Переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», которая была рассчитана до 2025 года в рамках нацпроекта. В данную программу вошли дома, в законном порядке признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Сегодня имеются все предпосылки на то, что те регионы, которые завершили работы досрочно, смогут получить дополнительное финансирование из федерального бюджета на расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017г. Для города Якутска это крайне важный механизм по обеспечению горожан достойным жильем и наведению порядка в городе, избавившись от многоквартирных «деревяшек».

И второе. Благодаря проделанной работе, только в следующем году мы переселим 79 домов – небывалый объем для города Якутска. Это не просто цифра, это судьбы многих тысяч горожан. В рамках реализации программы, за 5 лет порядка 5 тысяч человек приобрели новое жилье.

Фото: Якутск.рф
Источник: тгк Евгений Григорьев. Глава ГО Якутск

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх