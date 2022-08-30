Мэр Якутска о подготовке к отопительному сезону

Глава Якутска Евгений Григорьев о подготовке к отопительному сезону:

На сегодняшний день акты готовности выданы на 2310 жилых домов, что составляет 79% жилфонда Якутска. Отремонтировано 14 котельных, готовность котельных к запуску тепла 100%, тепловые сети — проведён ремонт общей протяжённостью 15,5 км. На данный момент проводятся работы по заполнению систем теплоснабжения.

Сперва запустим тепло на объекты образования, до 15 сентября стоит задача во всем городе начать отопительный сезон.

О подготовке к отопительному сезону.

На сегодняшний день акты готовности выданы на 2310 жилых домов, что составляет 79% жилфонда Якутска. Отремонтировано 14 котельных, готовность котельных к запуску тепла 100%, тепловые сети — проведён ремонт общей протяжённостью 15,5 км. На данный момент проводятся работы по заполнению систем теплоснабжения.

Сперва запустим тепло на объекты образования, до 15 сентября стоит задача во всем городе начать отопительный сезон.