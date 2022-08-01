01.08.2022
14:09
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Якутск

Мэр Якутска о лошадях

На сегодняшний день на «штрафстоянке» содержатся более 60 лошадей, вывезенных из города. На планерке дал поручение увеличить в разы сумму за возмещение затрат по отлову и содержанию животных, это большой и трудоемкий труд. Хозяева должны понимать, что самовыгул в черте города — это нарушение правил благоустройства и вопросы безопасности горожан — пишет Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.

Фото: https://t.me/EvgenyGrigorev
Источник: https://t.me/EvgenyGrigorev

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