01.08.2022
14:09
318
Якутск
Мэр Якутска о лошадях
На сегодняшний день на «штрафстоянке» содержатся более 60 лошадей, вывезенных из города. На планерке дал поручение увеличить в разы сумму за возмещение затрат по отлову и содержанию животных, это большой и трудоемкий труд. Хозяева должны понимать, что самовыгул в черте города — это нарушение правил благоустройства и вопросы безопасности горожан — пишет Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.
Фото: https://t.me/EvgenyGrigorev
Источник: https://t.me/EvgenyGrigorev
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