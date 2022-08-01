Мэр Якутска о лошадях

На сегодняшний день на «штрафстоянке» содержатся более 60 лошадей, вывезенных из города. На планерке дал поручение увеличить в разы сумму за возмещение затрат по отлову и содержанию животных, это большой и трудоемкий труд. Хозяева должны понимать, что самовыгул в черте города — это нарушение правил благоустройства и вопросы безопасности горожан — пишет Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.