Мэр Якутска о чистоте в туалетах

Благоустройство и организация санитарных точек в местности Ус Хатын на время национального праздника «Ысыах Туймаады — 2019» — об этом шла речь на итоговом заседании организационного комитета по подготовке и проведению праздника 25 июня в Окружной администрации города Якутска.

По информации руководителя МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Виталия ЧИКАЧЕВА, на сегодня выполнены все основные работы по благоустройству и завершаются работы по установке мусорных баков.

«В местности Ус Хатын выполнены мероприятия по вывозу мусора, очищена и убрана территория, произведена откачка воды с заниженных мест. Отремонтированы и покрашены туалеты, скошена трава. Обработка территории против комаров пройдет 27 июня », — сообщил Виталий Чикачев.

В Ус Хатын установлено порядка 70 мусорных баков, 119 общественных туалетов по 12 точкам. В течение двух дней ысыаха уборку территории будут осуществлять 110 человек.

Кроме того, в этом году для удобства гостей и участников будут установлены умывальники, скамейки, санитарные точки снабдят туалетной бумагой, специальными стойками.

Обращаясь к оргкомитету, глава города Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА подчеркнула, что основная задача организаторов мероприятия – обеспечить праздничное настроение гостей и безопасность каждого человека на ысыахе.

«В туалетах должно быть чисто, все обещанные туалетные принадлежности должны быть на месте, в рукомойниках должна быть вода. В оставшиеся несколько дней есть время, чтобы обдумать, что упустили, что можно дополнительно успеть сделать», — заключила Сардана Авксентьева.