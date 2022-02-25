Мэр Якутска о безнадзорных лошадях и коровах

Мэр Якутска Евгений Григорьев сообщил в Инстаграм:

Про «штрафстоянку» для лошадей. В селе Хатассы завершается обустройство территории для содержания лошадей и коров. Напомню, что нами было принято решение организовать штрафстоянку для отгона туда животных, находящихся на свободном выпасе в черте города. Обязательства по содержанию взяла на себя Хатасская агрошкола.

Работать это будет следующим образом – лошади или коровы будут доставляться из города в отведенное место специальной бригадой, где за ними организован должный уход, в том числе ветеринарный. А хозяину, прежде чем забрать свое животное, предстоит возместить расходы за отгон и содержание. Таким образом, наша задача обеспечить безопасность горожан и повысить ответственность владельцев лошадей и коров.