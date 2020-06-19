Мэр Якутска: ничего закрывать мы не будем

Глава Якутска Сардана Авксентьева пишет сегодня в соцсетях:

«Поступает много вопросов о режиме работы магазинов и общественного транспорта в выходные дни. Мы ничего не будем закрывать и ограничивать.

Но в преддверии Дня медицинского работника давайте мы с вами сделаем нашим врачам подарок. Четыре выходных дня — 20, 21, 22 и 24 июня — будем строго соблюдать меры и правила поведения, которые нам предписаны.

Вы знаете, что я не приветствую разные карательные меры, но законом РС(Я) на административную комиссию окружной администрации возложена обязанность следить за исполнением правил поведения в период режима повышенной готовности на территории городского округа. Это наша обязанность, поэтому мы будем ее выполнять.

Уважаемые родители! Присматривайте за детишками, четверть всех заболевших в Якутске — это дети. В городе уже зафиксирован один случай синдрома Кавасаки. Мамочки, погуглите. ВОЗ сегодня сообщила, что именно они являются вирусоносителями. Да, детишки, как правило, болеют в легкой форме. И слава Богу. Но что хорошего в том, что им придется лечиться в инфекционной больнице?

Призываю вас всех строго соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование в общественных местах. Я вас всех очень прошу — не допускайте никаких корпоративных праздников Ысыах (это прямо запрещено), отложите на время встречи и праздники с друзьями и большой родней.

Предупреждаю: если кто-то будет в общественных местах без маски или допустит скопление людей, будет подвержен штрафу. Прошу не обижаться и не ворчать. Особая внимательность требуется от предпринимателей, берегите здоровье своих клиентов и покупателей. О нарушениях со стороны предприятий сферы обслуживания, магазинов, рынков сообщайте прямо сюда в комментариях. Это делается в интересах вашего здоровья.»