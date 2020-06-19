19.06.2020
21:03
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Коронавирус

Мэр Якутска: ничего закрывать мы не будем

Глава Якутска Сардана Авксентьева пишет сегодня в соцсетях:

«Поступает много вопросов о режиме работы магазинов и общественного транспорта в выходные дни. Мы ничего не будем закрывать и ограничивать.

Но в преддверии Дня медицинского работника давайте мы с вами сделаем нашим врачам подарок. Четыре выходных дня — 20, 21, 22 и 24 июня — будем строго соблюдать меры и правила поведения, которые нам предписаны.

Вы знаете, что я не приветствую разные карательные меры, но законом РС(Я) на административную комиссию окружной администрации возложена обязанность следить за исполнением правил поведения в период режима повышенной готовности на территории городского округа. Это наша обязанность, поэтому мы будем ее выполнять.

Уважаемые родители! Присматривайте за детишками, четверть всех заболевших в Якутске — это дети. В городе уже зафиксирован один случай синдрома Кавасаки. Мамочки, погуглите. ВОЗ сегодня сообщила, что именно они являются вирусоносителями. Да, детишки, как правило, болеют в легкой форме. И слава Богу. Но что хорошего в том, что им придется лечиться в инфекционной больнице?

Призываю вас всех строго соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование в общественных местах. Я вас всех очень прошу — не допускайте никаких корпоративных праздников Ысыах (это прямо запрещено), отложите на время встречи и праздники с друзьями и большой родней.

Предупреждаю: если кто-то будет в общественных местах без маски или допустит скопление людей, будет подвержен штрафу. Прошу не обижаться и не ворчать. Особая внимательность требуется от предпринимателей, берегите здоровье своих клиентов и покупателей. О нарушениях со стороны предприятий сферы обслуживания, магазинов, рынков сообщайте прямо сюда в комментариях. Это делается в интересах вашего здоровья.»

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Поступает много вопросов о режиме работы магазинов и общественного транспорта в выходные дни. Мы ничего не будем закрывать и ограничивать. Все магазины, оптовые и оптово-розничные базы сами определили обязательные санитарные дни, следите за их расписанием работы. ❗️НО: в преддверие Дня медицинского работника давайте мы с вами сделаем нашим врачам подарок. Четыре выходных дня – 20, 21, 22 и 24 июня, будем строго соблюдать меры и правила поведения, которые нам предписаны. Вы знаете, что я не приветствую разные карательные меры, но законом Республики Саха (Якутия) на административную комиссию окружной администрации возложена ОБЯЗАННОСТЬ следить за исполнением правил поведения в период режима повышенной готовности на территории города. Это наша обязанность, поэтому мы будем ее выполнять. Уважаемые родители! Присматривайте за детишками, четверть всех заболевших в Якутске – это дети. В городе уже зафиксирован один случай синдрома Кавасаки. Мамочки, погуглите. ВОЗ сегодня сообщил, что именно среди детей много бессимптомных вирусоносителей. Да, детишки, как правило, болеют в легкой форме. И слава Богу. Но что хорошего в том, что им придется лечится в инфекционной больнице? Призываю вас всех строго соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование в общественных местах. Я вас всех очень прошу – не допускайте никаких корпоративных праздников Ыhыах (это прямо запрещено), отложите на время встречи и праздники с друзьями и большой родней 🙌 Предупреждаю: если кто-то будет в общественных местах без маски или допустит скопление людей – будет подвержен штрафу. Прошу не обижаться и не ворчать. Особая внимательность требуется от предпринимателей, берегите здоровье своих клиентов и покупателей. О нарушениях со стороны предприятий сферы обслуживания, магазинов, рынков сообщайте прямо сюда в комментарии. Это делается в интересах вашего здоровья. Кстати, в этом году раньше обычного зацвела сардана. Хороших выходных! #сарданаавксентьева #якутск #всерешаетчеловек

A post shared by Сардана Авксентьева (@sardanaavksentieva) on

Источник: https://www.instagram.com/p/CBnLOqdIpLA/
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