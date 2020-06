Мэр Якутска: ничего закрывать мы не будем

View this post on Instagram

Поступает много вопросов о режиме работы магазинов и общественного транспорта в выходные дни. Мы ничего не будем закрывать и ограничивать. Все магазины, оптовые и оптово-розничные базы сами определили обязательные санитарные дни, следите за их расписанием работы. ❗️НО: в преддверие Дня медицинского работника давайте мы с вами сделаем нашим врачам подарок. Четыре выходных дня – 20, 21, 22 и 24 июня, будем строго соблюдать меры и правила поведения, которые нам предписаны. Вы знаете, что я не приветствую разные карательные меры, но законом Республики Саха (Якутия) на административную комиссию окружной администрации возложена ОБЯЗАННОСТЬ следить за исполнением правил поведения в период режима повышенной готовности на территории города. Это наша обязанность, поэтому мы будем ее выполнять. Уважаемые родители! Присматривайте за детишками, четверть всех заболевших в Якутске – это дети. В городе уже зафиксирован один случай синдрома Кавасаки. Мамочки, погуглите. ВОЗ сегодня сообщил, что именно среди детей много бессимптомных вирусоносителей. Да, детишки, как правило, болеют в легкой форме. И слава Богу. Но что хорошего в том, что им придется лечится в инфекционной больнице? Призываю вас всех строго соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование в общественных местах. Я вас всех очень прошу – не допускайте никаких корпоративных праздников Ыhыах (это прямо запрещено), отложите на время встречи и праздники с друзьями и большой родней 🙌 Предупреждаю: если кто-то будет в общественных местах без маски или допустит скопление людей – будет подвержен штрафу. Прошу не обижаться и не ворчать. Особая внимательность требуется от предпринимателей, берегите здоровье своих клиентов и покупателей. О нарушениях со стороны предприятий сферы обслуживания, магазинов, рынков сообщайте прямо сюда в комментарии. Это делается в интересах вашего здоровья. Кстати, в этом году раньше обычного зацвела сардана. Хороших выходных! #сарданаавксентьева #якутск #всерешаетчеловек