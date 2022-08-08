Мэр Якутска: Мы уже начали подготовку к следующим играм «Дети Азии — 2024»

Евгений Григорьев рассказал о начале работы по строительству новых спортивных объектов в столице Якутии.

На торжественной церемонии закрытия VII Международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке Якутск принял флаг игр для проведения праздника спорта в 2024 году. Как отметил мэр Якутска Евгений Григорьев, уже сейчас начались работы по строительству новых спортивных объектов, сообщает ЯСИА.

«Для нас это вдвойне ответственная задача. Игры «Дети Азии» начались у нас, поэтому будем усердно готовиться, готовить Якутск и спортсменов, чтобы на должном уровне встретить наших гостей. Проведение международных мероприятий — это в любом случае вызов для городской инфраструктуры, для социальных объектов. У нас уже сегодня идет совместная работа с правительством республики по строительству спортивных объектов. К 2024 году должны появиться спортивные залы на улицах Ильменской и Петра Алексеева», — заявил Евгений Григорьев.

Ранее президент Международного комитета игр Владимир Максимов сообщил, что место проведения IX игр «Дети Азии» определят в 2023 году.