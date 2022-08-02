02.08.2022
17:27
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Якутск

Мэр Якутска: коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. За последние сутки откачано более 1500 м3 сточных вод — сообщает Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.

Фото: https://t.me/EvgenyGrigorev
Источник: https://t.me/EvgenyGrigorev

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