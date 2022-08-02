02.08.2022
17:27
105
Якутск
Мэр Якутска: коммунальные службы переведены на усиленный режим работы
Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. За последние сутки откачано более 1500 м3 сточных вод — сообщает Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.
Фото: https://t.me/EvgenyGrigorev
Источник: https://t.me/EvgenyGrigorev
#евгений григорьев#Мэр Якутска: коммунальные службы переведены на усиленный режим работы#республика саха (якутия)#Якутия#Якутск
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