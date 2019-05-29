Мэр Якутска хочет потратить на пиар миллионы рублей из бюджета

Сардана Авксентьева неоднократно в различных интервью говорила о сокращении расходов на освещение деятельности окружной администрации в СМИ:

«Сократили и будем дальше сокращать расходы на освещение своей деятельности в СМИ. Чтобы доводить до горожан нашу позицию, будем активнее использовать соцсети: люди из первых уст узнают о том, что мы делаем, могут напрямую обратиться к мэру и другим руководителям»

— из интервью газете «Аргументы и факты» 23 января 2019 года.

«А в этом году мы здорово подрезали программу, в которой приоритетные направления – это работа со СМИ, открытостью власти и так далее. На 36 млн сократили эту программу. Та информация, которая распространяется о городе Якутске и о том, как мы начали работу, – это совершенно бесплатная вещь»

– из интервью радиостанции «Серебряный дождь» 28 февраля 2019 года.

Прекрасные и нужные слова. Сардана Авксентьева со своим количеством подписчиков в соцсетях, сама по себе является средством массовой информации, и не нуждается в посредниках в общении со своим работодателем – жителями города Якутска.

Однако, недавно на официальном сайте гос.закупок появилось очень странное извещение: о проведении окружной администрацией города Якутска открытого конкурса №0116300000119000459 «Оказание услуг по производству и прокату телепередач в телеэфире и постоянная трансляция на интернет канале».

Начальная цена составляет 6 миллионов рублей!

Эти деньги, согласно техзаданию, должны быть потрачены на создание телепередачи «разговор с мэром», трансляцию в прямом эфире планерки мэра Якутска, создание видеосюжетов о деятельности мэрии и др.

В техзадании также указано, что «материалы должны способствовать формированию положительного имиджа ОА г. Якутск».

То есть, получается, что мэр Якутска открыто собирается потратить бюджетные деньги на свой пиар? Согласятся ли жители города Якутска оплатить из своего кармана пиар-кампанию мэра стоимостью в 6 миллионов рублей?

Но вернемся к техзаданию открытого конкурса.

Как должна выглядеть аналитическая передача в представлении нынешних властей Якутска:

«Ежемесячно исполнитель обязан изготовить и разместить 4 (четыре) аналитические телепередачи о том, что говорят известные люди Якутии, и что стоит за их словами. С участием аналитика. Передача должна быть с графическими вставками, музыкальным сопровождением, выполнена с юморам.»

Видимо текст техзадания писался в спешке. Иначе не было бы «с юморам». Также, формулировка «и что стоит за их словами» звучит довольно зловеще. Похоже, что это будет якутский аналог передачи Михаила Леонтьева «Однако».

Однако, это не единственный конкурс мэрии в подобной области. Всего за период с 25 апреля по 27 мая было объявлено конкурсов в сфере пиара деятельности мэрии Якутска на общую сумму более 10 миллионов рублей.

Как видно, на создание положительного имиджа для Сарданы Авксентьевой, не жалко миллионов бюджетных средств.