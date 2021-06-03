Мэр Якутска хочет обновить общественный транспорт

Глава Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ 2 июня принял участие в дискуссии на площадке государственной корпорации ВЭБ.РФ «Города конкурируют за людей» в рамках Петербургского международного экономического форума.

В обсуждении проектов приняли участие мэры таких городов, как Екатеринбург, Тюмень, Таганрог, Волгоград, Ярославль, Ставрополь, Шахты. Сессия проходила на площадке ПМЭФ и транслировалась в прямом эфире студии ВЭБ.РФ «ВКонтакте с партнёрами».

Главы городов-участников программы ВЭБ.РФ и бизнес-школы СКОЛКОВО рассказали о проектах городского развития в сфере транспорта, городской инфраструктуры, туризма и рекреации, которые уже реализуются при поддержке государственной корпорации ВЭБ.РФ, а также сформированы на площадке СКОЛКОВО.

Евгений Григорьев рассказал коллегам и модератору площадки, главному управляющему партнеру по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректору МОНОГОРОДА.РФ Ирине МАКИЕВОЙ о планах модернизации системы общественного транспорта в Якутске.

В начале презентации Григорьев отметил, что сотрудничество с госкорпорацией ВЭБ.РФ планируется и реализуется по разным направлениям. Так, сегодня ведутся работы по подготовке земельных участков под строительство новых школ в разных районах города.

Говоря о проблеме общественного транспорта, глава Якутска отметил, что она имеет застарелый и комплексный характер, касается не только физического и морального устаревания автобусной техники, но и неэффективной маршрутной схемы общественного транспорта.

«Я как глава города, нацелен на то, чтобы с наших улиц в ближайшие годы исчезли устаревшие «пазики», и на смену им пришли современные комфортабельные и надежные автобусы. Город бурно развивается, строятся новые микрорайоны, расширяется частный сектор, общественный транспорт все меньше отвечает возрастающим требованиям людей», — сказал Евгений Николаевич.

Предстоящие изменения в сфере общественного транспорта Якутска имеют целью не только масштабное обновление автобусного парка, но и повышение эффективности и качества пассажирских перевозок. В частности, рассматривается возможность внедрения брутто-контрактов с перевозчиками, изменение маршрутной сети, утверждение новой транспортной схемы с учетом актуальных пассажиропотоков.

По предварительным расчетам, в Якутске требуется замена более 300 единиц автобусов среднего и большого классов, на общую сумму около 3 млрд рублей.

«На обучении в Сколково мы поняли, что можем реализовать транспортные проекты вместе с ВЭБом и уже отлично поработали с командой госкорпорации. Уверен, что вместе мы сможем осуществить намеченные планы в интересах наших жителей. Города – в фокусе внимания ВЭБ.РФ», — заключил мэр Якутска.

По словам Ирины Макиевой, главного управляющего партнёра по городскому развитию ВЭБ.РФ, почти год в Сколково идёт работа управленческих команд 100 крупнейших городов с экспертами группы ВЭБ.РФ по проектам городского развития. Главная цель этой работы — повышение качества жизни горожан: «Мы вместе работаем над тем, чтобы наши города стали лучше, комфортнее, современнее».