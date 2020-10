Мэр Якутска: добро должно быть с кулаками

View this post on Instagram

Очень много нареканий получаю от вас в связи с работой маршрутных автобусов. Всё это время мы старались урегулировать с частными перевозчиками вопрос восстановления интервалов движения, а у них, как "у Егорки на всё отговорки": водителей не хватает, автобусы ломаются и т.д. На прошлой неделе мы с моим помощником @serious_lex не поленились и обзвонили несколько объявлений о найме водителей автобусов. Выяснилось, что оплата труда крайне невыгодна для водителей: они в качестве зарплаты забирают себе только собранную за проезд наличку. Поскольку большинство оплачивает безналом, то зарплата водителей автобусов мала и нестабильна. Кто же пойдет работать на таких условиях? Поэтому больше двухсот автобусов простаивает и на линии не выходят. В результате мучаются горожане, до 40 минут простаивая на остановках. Кроме того, переполненные автобусы повышают риск заражения коронавирусом. Конечно, нам нужно возрождать муниципальный общественный транспорт. На днях нашему МУП ЯПАК @mup_yapak исполнилось 65 лет. Поздравляю весь коллектив, ветеранов предприятия с этой славной датой. Планируем с 2022 года приобретать для МУП ЯПАК новые автобусы. Ну, а что касается наших частных перевозчиков, то время просьб и увещеваний закончилось. "Добро должно быть с кулаками": обществам с ограниченной ответственностью, работающим на маршрутах 2, 3, 8 и 35 мы сегодня вручаем уведомления о расторжении договоров в связи с систематическим нарушением условий договора. Еще месяц они поездят, а затем на конкурсной основе на эти маршруты зайдут другие перевозчики. Думаю, такая мера поможет навести порядок и дисциплину и на других маршрутах. Да, "автобусники" — это малый бизнес, понимаю. Но интересы горожан для меня всегда первичны. #сарданаавксентьева #якутск #всерешаетчеловек