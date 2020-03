Мэр Якутска: дикая ситуация в городе

View this post on Instagram

Дикая ситуация в городе с свободно гуляющими лошадьми. Вы обращаетесь ко мне, чтобы были приняты меры. Но вы будете в очередной раз удивлены, когда я вам скажу, что инструментов для наказания владельцев лошадей НЕТ. Осенью прошлого года, пытаясь помочь городу в решении этой проблемы, депутат Ил Тумэн Павел Ксенофонтов, внес законопроект, предусматривающий административную ответственность хозяев сельскохозяйственных животных, свободно гуляющих на самовыпасе в городе. Но законопроект был отклонен, законодатели указали что мы должны наказывать коневодов за нарушение правил перегона с/х животных и правил работы с сельскохозяйственными отходами🤦 Табуны лошадей свободно разгуливающие по городу крайне опасны, многие из вас помнят трагедию, когда на улице Чиряева лошадь насмерть затоптала 24-летнюю девушку… С той трагедии прошло 13 лет, но так ничего и не изменилось. Также ежегодно мы расходуем бюджетные деньги на благоустройство, посадку цветов и уход за клумбами, которые вытаптывают и съедают лошади. В поисках еды на помойках они ворошат и разбрасывают мусор. Формально полномочия есть у Департамента ветеринарии, хотя это и не работает. Справедливости ради стоит все же отметить, что коневоды в свою очередь, жалуются на отсутствие земель для коневодства и выпаса животных. Все их земли ранее розданы под ИЖС, садоводство и огородничество. Обращаюсь к народным депутатам Якутии вернуться к рассмотрению вопроса о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Саха (Якутия). Предлагаю ограничить территорию действия определив ее как «территорию городских округов, за исключением земель с/х назначения» А до тех пор мы просто будем вновь и вновь просить коневодов забрать своих лошадей из города. #сарданаавксентьева #якутск #лошади #пастбище #сельскоехозяйство #безопасность #всерешаетчеловек