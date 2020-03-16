Мэр Якутска: дело идет к закрытию пункта передержки животных

Сегодня на планерке в администрации города Якутска состоялся следующий диалог мэра Сарданы Авксентьевой с представителем «Жилкомсервиса», по поводу решения вопроса с отловом безнадзорных животных:

— Роман Сергеевич, у нас кратно увеличилось количество заявок на отлов безнадзорных животных – 354. Ситуация какая сегодня? (спрашивает мэр Якутска)

— Ситуация следующая: на сегодняшний день сложилась непростая ситуация по функционированию нашего унитарного предприятия «Жилкомсервис» по отлову данных животных. (идет долгое перечисление многочисленных финансовых проблем). Что в целом на сегодняшний день ставит под угрозу деятельность нашего предприятия, как по вывозу (…) отходов и по отлову. Не говоря уже по усилению данной работы до решения вопроса по погашению данной задолженности со стороны «Якутскэкосети» и Агентства субсидий. (отвечает представитель «Жилкомсервиса)

— Какие меры собираетесь принимать по понуждению к погашению задолженности?

Представитель «Жилкомсервиса» рассказал, что в скором времени они собираются перекрыть полигон. Чтобы, таким образом, организации побудить к оплате, заключению договоров и получения субсидии за два месяца.

— Так, то есть для мер по усилению отлова животных собственных средств предприятия уже недостаточно?

— Я бы сказал: их нет.

— Их нет… так, республиканская субсидия на работу с безнадзорными животными (республиканские деньги) так еще к нам не поступили связи с тем, что еще не принят закон и не утверждены нормативы?

— Ни рубля, ни копейки.

— Хотя повторю: в соответствии с федеральным законом и нормативными актами работа по отлову безнадзорных животных – это полномочия субъекта Российской Федерации.

— Совершенно верно.

Молчание.

— Вообще я полагаю, что конечно следовало бы нам быть более жесткую позицию и с 1 января 2020 года вообще закрыть пункт передержки… Ну, дело к этому идет видимо. У вас же еще представление «Якутскэнерго» о том, что будет отключена электроэнергия в связи с имеющейся задолженностью.