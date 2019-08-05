Мэр Якутска пригрозила

На общегородской планерке в понедельник, 5 августа, глава города Сардана Авксентьева поставила вопрос о неудовлетворительной работе «Союз Авто» и диспетчерской службы в части обеспечения ритмичного движения общественного транспорта.

Поводом для критики мэра стало систематическое несоблюдение графиков движения на ряде маршрутов, на которые регулярно поступают жалобы населения. По данным, озвученным директором НО «Союз Авто» Андреем Косицким, за прошедшую неделю оно составило в среднем около 90%.

Не остались без внимания главы и два недавних ЧП с пассажирами в городских автобусах – случаи падения людей во время поездок, один из которых, к сожалению, закончился смертью пассажирки, оступившейся при выходе из автобуса. По мнению мэра, эти случаи требуют самого тщательного расследования, с наказанием виновных. Вопросы также вызывают отсутствие в одном из упомянутых выше инцидентов видеозаписи, наличие которой прямо прописано в договоре на оказание услуг по перевозке в общественном транспорте.

Также Сардана Авксентьева назвала недопустимой практику использования мобильного банка для оплаты проезда непосредственно на счет водителя, работающего по найму. Здесь, по мнению городских властей, усматриваются признаки ухода бизнеса от налогообложения. Мобильный банк может быть использован только в том случае, если он подключен к счету предпринимателя-перевозчка, но не водителя, пояснил заместитель главы города Михаил Воробьев.

«Необходимо рассмотреть вопрос о расторжении договоров с теми бригадами, которые систематически не соблюдают графики движения, допускают грубые нарушения правил безопасности перевозок пассажиров и налогообложения. Я 10 месяцев призываю вас нормально организовать работу городского общественного транспорта. На мой взгляд, хотя я может быть ошибаюсь, «Союз Авто» – на сегодня, лишняя прослойка между перевозчиками, предоставляющими услуги, и пассажирами. Если это будет продолжаться, мы больше не будем нуждаться в ваших услугах», — сказала Авксентьева и поручила своему заместителю Михаилу Воробьеву комиссионно рассмотреть выявленные факты нарушений и внести решения.

В продолжение темы, Михаил Воробьев доложил о том, что в город в ближайшие дни поступят 20 единиц новых автобусов для городских маршрутов частных перевозчиков.

Кроме того, закупаются 7 новых автобусов для перевозки детей, один из которых – ЛиАЗ туристического класса, повышенного комфорта – для выездов детских делегаций на дальние расстояния за пределы города. Еще один большой автобус ЛиАЗ приобретается для пригородных перевозок пассажиров. Как было заявлено, машина нового модельного ряда будет оснащена климат-контролем и оборудована площадкой для погрузки маломобильных групп пассажиров. Все восемь автобусов поступят в МУП «ЯПАК».

Также, как было объявлено на совещании, в сентябре этого года запланирована проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЯПАК» силами Контрольно-счетной палаты г. Якутска. Кроме того, в ближайших планах КСП – проверка деятельности МБУ «Ритуал», отвечающего за деятельность и содержание городских кладбищ.