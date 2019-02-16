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Культура & Образование
15 февраля 2019, 19:15
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Мэр встретилась с коллективом школы «Айыы кыhата»

14 февраля, во Дворце детского творчества прошла рабочая встреча главы города Сарданы Авксентьевой с коллективом Якутской городской национальной гимназии «Айыы кыhата». Состоялся живой диалог о дальнейшей работе и эффективном использовании ресурсов школы.

Во встрече приняли участие заместитель главы по социальным вопросам Наталья Степанова и начальник управления образования города Якутска Алексей Семенов.

 

В ходе разговора, коллектив высказал свое беспокойство по поводу объединения нескольких школ, детских садов в один территориальный образовательный комплекс. Сардана Владимировна отметила, что школа не утратит свой статус.

«Объединение образовательных учреждений в один комплекс – это, во-первых, оптимальное использование ресурсов, во-вторых, эффективное использование материальной базы. Думаю, эти действия приведут нас к высоким результатам», — прокомментировала глава города Сардана Авксентьева.

Учительский состав рассказал о проблемах, связанных с нехваткой новых учебников, а также оснащения для профильных классов. Начальник управления образования Якутска Алексей Семенов заверил, что с увеличением количества учащихся увеличится и финансирование.

«На вас лежит огромная ответственность, необходимо составить поэтапный план финансово-хозяйственной деятельности школы. Если бюджет будет правильно использован, то мы в скором времени обязательно увидим развитие и результат», — добавил Алексей Семенов.

Учителя Якутской городской национальной гимназии «Айыы кыhата» поблагодарили руководство Окружной администрации Якутска за встречу.

«Если мы будем работать, как один механизм, идти с единой целью, будут отличные показатели. Ожидаем от вас позитивного сотрудничества», — пожелала Сардана Авксентьева.

Источник: Якутск.рф
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