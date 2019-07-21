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Мэр Вилюйска: Смонтировали удобные кадры для населения

Мэр Вилюйска Нюргустан Афанасьев в соцсетях прокомментировал инцидент с журналистами:

«Смонтировали удобные кадры для населения, а правда, как всегда за кадром. И в жизни всегда появляются умные люди, которых отправляют за неопытностью молодых на пушечное мясо.

Создают ложные образы для неподготовленного зрителя и слушателя, таким образом показывают неудобных людей для нынешнего руководства … , это неуважение и не доверие населению выбирающего себе на самоуправление руководителя.

Начиная дело за неумением своего ремесла или дела преподносят себя жертвой искусственно созданной ситуации. Думайте сами… а не слушайте пиарщиков и режиссеров жизней чужих людей.

За культурой и деловым отношением мы находим многие ответы и компромиссы. Легко говорить лёжа на диване и за бездельем … Лучше покажите своё видения решения проблем, помогите близким делом и поддержкой в их начинаниях. А рабочие моменты они всегда своё время отчитываются перед доверившим местную власть населению.

По обслуживанию и по строительству внутригородских дорог нашего любимого города будут решены: “Москва не сразу строилась”.»

Источник: SAKHALIFE.RU
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