Мэр в шоке: Важнейшая структура оказалась нелегитимной

Сегодня, 10 июля мэр Якутска провела ВКС с застройщиками города, на котором впервые за два года напрямую обсуждены накопившиеся проблемы в градостроительной отрасли. Читатель помнит, что накануне своего юбилея Сардана АВКСЕНТЬЕВА выбыла из Якутска, так что заседание состоялось дистанцировано.

Основной проблемой застройщики назвали административные барьеры при выдаче разрешений на строительство. Застройщикам есть, с чем сравнивать. Никогда еще получить разрешение на строительство не было так сложно, как сейчас, считают многие.

Застройщики города вынуждены ждать около года для получения необходимых разрешений и сталкиваются с необоснованно завышенными требованиями к разработке проекта планировки.

В ходе совещания один из застройщиков поинтересовался Градостроительным Советом города и его членами. Новая команда не так уж и нова, у власти почти два года. Но Совет пребывает… в своем старом составе. То есть, Градостроительный Совет Якутска официально сейчас возглавляет Айсен НИКОЛАЕВ, предыдущий мэр Якутска. Так же в состав Градсовета входят Сергей ИГНАТЕНКО, бывший первый вице-мэр, ныне директор аэропорта Якутск, Ирина АЛЕКСЕЕВА, бывший главный архитектор города, ныне главный архитектор республики и другие персоналии. Ведь распоряжение экс-мэра Николаева вышло еще в 2015 году. И нынешнее руководство города про обновление Градсовета просто-напросто забыло.

— Мы выносили на согласование эскиз ППТ (проект планировки территории) приаэродромной территории в части установления границ седьмой подзоны. Мэрия сама в 2019 году согласовала проект седьмой подзоны, поэтому сейчас невозможно что-либо доказать в суде. Просто чтобы строительная отрасль города не встала на полтора года, нужно отзывать заявление, – считает Гульнара СКАБЕЛКИНА, представитель ООО «Ир-строй».

По словам Скабелкиной, таким образом, все проекты и решения, которые, якобы, согласовывались Градсоветом за два года руководства нынешней администрации города, оказываются недействительными.

В положении Совета указано, что он является постоянно действующим коллегиальным и совещательным органом, который рассматривает проекты и решения в сфере архитектуры и градостроительства для устойчивого развития города Якутска.

А заседания Градсовета проводятся по мере возникновения вопросов, входящих в его компетенцию, но не реже одного раза в квартал.

Сардана Авксетьева проводила Градсовет в апреле этого года. Теперь получается, что все решения, принятые на том заседании и на предыдущих, если они были, нелегитимны.

Вопросы строительства города курирует заместитель мэра по вопросам развития территорий. Сначала это был Василий ГОГОЛЕВ, соучредитель строительной фирмы «Утум-инвест». После его ареста в июне 2019 года назначен Евгений ГРИГОРЬЕВ.

Вокруг каждого чиха в мэрии куча пиара и трескотни. А работа, необходимая городу, стоит. Меняются замы, а лучше не становится. Слабая, очень слабая команда, которая тормозит развитие города.