Мэр Сардана Авксентьева поставила якутян на место: Собак не убивать, ни под каким предлогом!

Сардана Авксентьева пишет сегодня в инстаграм

О бродячих собаках



Вы много мне пишете и требуете убрать собак с городских улиц, с территории парка, со дворов и детских площадок.

Вынуждена повторно объяснить следующее.

В связи со вступлением в силу 1 января 2020 года нового федерального закона «Об ответственном обращении с животными» КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ убийство животных под любым предлогом. Закон предусматривает использование «метода ОСВВ», т.е. животных без владельцев необходимо отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и выпускать в прежнюю среду обитания с ведением видеозаписи процесса.

Пожизненно содержатся в приютах только агрессивные животные, признанные таковыми ветеринарами.

В настоящее время на улицах нашего города можно встретить собак с биркой в ухе.

Бирка в ухе собаки означает, что животное стерилизовано или кастрировано, привито от бешенства, проглистогонено и обработано от вшей и блох. Отлавливать собак с биркой в ухе НЕ ПОЛОЖЕНО, они имеют право жить в городе. Бирка — знак, что животное не агрессивно, не принесет вреда и потомства.

Это означает, что в ближайшее время несколько тысяч собак на законных основаниях будут жить на улицах нашего города. И ТАКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ.

Понимаю ваши эмоции, я чувствую то же самое. Знаю, что вы гневно напишите мне в комментариях. Но таков закон, принятый Государственной думой.

В июле мы провели конкурсные процедуры по итогам которых контракт на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев выиграл Благотворительный фонд «Помоги жить». Помогите им, нужны теплые будки, корм и прочее. Их аккаунт @ppbj_ykt

Вы помните, что весной зоорадикалы со всех уголков России обвинили меня и всех жителей города в убийстве двухсот собак и кошек. Объявили нас всех живодерами. Так вот, многочисленные проверки проведенные надзорными и правоохранительными органами всех уровней НЕ НАШЛИ НАРУШЕНИЙ в работе городского предприятия и городских властей. Но ложные обвинения продолжаются до сих пор. Хотя это было решение отдельных республиканских ветеринаров.



А еще: сто раз подумайте прежде чем брать собак на лето, а потом бросать их на дачах, просто выкидывать их на улицу или подбрасывать щенков в подъезды.

sakhalife.ruА еще: сто раз подумайте прежде чем брать собак на лето, а потом бросать их на дачах, просто выкидывать их на улицу или подбрасывать щенков в подъезды. #сарданаавксентьева #чудомэр #всерешаетчеловек #якутск #мэриякутска #якутия 2 ч. «Нравится»: 4Ответить

moon_lion13Какая же она Сардана умница, не надо брать грех на душу, убивать собак , если конечно они не предоставляют для жизни угрозу. 1 ч. Нравится: 1Ответить

zakhar_77_Диэ🤦🏻‍♂️ 1 ч. Ответить

nebova1962Если эти собаки изначально были агрессивны, после стерилизации, думаете будут добрее и не бросаться на людей? 🤦‍♀️Это дикость, лично я дважды спаслась от таких собак, мне к моему счастью помогли люди, а если бы их не было рядом? Меня бы растерзали. Потому и говорю, мне их не жалко, только отстрел😬 40 мин. Ответить