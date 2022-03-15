Мэр проверил ход работ на крупных объектах инфраструктуры

Глава города Якутска Евгений Григорьев сегодня проверил ход работ на крупных объектах инфраструктуры столицы – капитальный ремонт проспекта Ленина, строительство канализационного коллектора № 3, а также плановый ремонт газопровода по ул. Каландаришвили.

Глава города Якутска Евгений Григорьев сегодня проверил ход работ на крупных объектах инфраструктуры столицы – капитальный ремонт проспекта Ленина, строительство канализационного коллектора № 3, а также плановый ремонт газопровода по ул. Каландаришвили.

На объекте капитального ремонта проспекта Ленина в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведутся работы по выносу геодезической разбивочной основы на участке от улицы Курашова до площади Орджоникидзе. Об этом сообщил директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов.

«Капитальный ремонт проспекта Ленина на участке от площади Орджоникидзе до улицы Курашова подразумевает реализацию двух мероприятий. Это ремонт канализационного коллектора № 1 и капитальный ремонт улицы. До конца мая подрядчик «Дорстрой» должен полностью завершить земляные работы и приступить к работам по благоустройству и асфальтированию», — сообщил Алексей Варламов.

Отметим, что капитальный ремонт проспекта Ленина — это самый масштабный проект в городе Якутске в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», все работы планируется завершить в 2023 году.

Далее Евгений Григорьев осмотрел строительство канализационного коллектора № 3 по ул. Чернышевского. Бригада АО «Водоканал» работает в районе ул. Красильникова в Залоге. По словам генерального директора АО «Водоканал» Анатолия Кырджагасова, работы идут без отставания от графика.

Следующий пунктом глава Якутска осмотрел ремонт газопровода по улице Каландаришвили. Специалисты АО «Сахатранснефтегаз» ознакомили Евгения Григорьева с ходом работ. На участке работает 5 единиц спецтехники и бригада из 9 человек.

По плану работы на участке от ул. Белинского до ул. Ойунского должны завершить до 20 марта, перекресток ул. Ойунского и ул. Каландаришвили — до 26 марта, перекресток ул. Каландаришвили и Белинского — до 28 марта, участок от ул. Ойунского до ул. Лермонтова — до 25 мая.

Газопровод по ул. Каландаришвили был построен еще в 1973 году, нормативный срок эксплуатации истек. Поэтому было решено заменить трубы перед началом ремонтных работ дорожной сети.