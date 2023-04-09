Мэр проинспектировал капитальный ремонт пр. Ленина

Евгений Григорьев проинспектировал капитальный ремонт пр. Ленина на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова

8 апреля глава города Якутска Евгений Григорьев провел выездное рабочее совещание на объекте «Капитальный ремонт пр. Ленина на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова». В совещании приняли участие Прокурор города Якутска Антон Николенко, руководство МКУ «Главстрой», Автодорожного округа, также собственники торговых объектов.

В ходе совещания МКУ «Главстрой» — заказчиком дорожных работ предоставлена информация о земельных участках, на которых расположены торговые объекты, павильоны, металлические заборы, гаражи, создающие препятствия для реализации строительства и проектируемые элементы благоустройства.

Отметим, в марте 2023 года дорожные службы приступили к выполнению работ второго этапа капитального ремонта проспекта Ленина на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова. При этом определены объекты, препятствующие устройству велодорожки, тротуара и части озеленения. Кроме того, объекты затрудняют нормальное движение потока пеших людей на пешеходном переходе. При инспектировании также установлены случаи самовольного захвата земельного участка застройщиками.

На участке от ул. Строда до Чепалова по нечетной стороне проспекта Ленина расположены земельные участки с металлическим забором, которые мешают обустройству тротуара и велодорожки.

На участке от ул. Дежнева до ул. Строда по нечетной стороне проспекта Ленина расположен бетонный забор, также мешающий строительству тротуара.

Во время выездного совещания глава города Якутска Евгений Григорьев озвучил принятые решения по каждому «проблемному» участку. При этом учтены работы по обустройству велодорожек, тротуаров и озеленения согласно графику производства работ. Отметим, эти работы запланированы с 1 июня 2023 года. Также глава города дал поручения структурным подразделениям Окружной администрации принять действенные меры.

Кроме того, Евгений Григорьев и Антон Николенко осмотрели на Вилюйском переулке полигон для складирования снега, который начал работу с 8 апреля. Местность прежде использовали для этих целей. Объем складирования тогда составил более 300 тысячи кубометров снега. В этом году на случай необходимости планируют оборудовать станцию по откачке талой воды. Большегрузная техника АО «Якутдорстрой» и сторонних организаций без ограничений смогут выгрузить здесь снег.