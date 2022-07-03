Мэр Нюрбы заявил о самовыдвижении на выборы главы улуса

«Я подотчетен только народу»

Сегодня вечером мэр Нюрбы Александр ИВАНОВ в своем телеграм-канале заявил о том, что выдвигается на предстоящие осенью выборы главы Нюрбинского района. Он назвал это решение не сиюминутным, а выверенным.

По его словам, вопрос был только в том, каким путем идти – выдвинуться от политической партии или пойти самовыдвижением. Александр Иванов напомнил, что является беспартийным и подотчетен только народу. Поэтому на выборы главы Нюрбинского улуса идет самовыдвижением. Александр Игнатьевич заявил, что идет на выборы ради развития Нюрбинского улуса.

Ранее «Единая Россия» провела праймериз в Нюрбинском улусе. И хотя ЕР официально не сообщила итоги, нет сомнений, что праймериз выиграл действующий глава Нюрбинского улуса Алексей ИННОКЕНТЬЕВ. Считалось делом решенным, что он при поддержке партии пойдет на второй срок. Однако после трагедии, случившейся в семье главы Нюрбинского улуса, он пока не сообщил о своих планах.

В числе вероятных кандидатов называют так же экс-главу Нюрбинского улуса Бориса ПОПОВА, эколога Любомира МИХАЙЛОВА и других.

Но на данный момент открыто заявил о своих планах только мэр Нюрбы Александр Иванов.

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