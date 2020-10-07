07.10.2020
20:16
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Колонка
Мэр Нюрбы об интригах Оперштаба
Мэр города Нюрба Александр Иванов удивлен избирательностью подачи информации оперштаба района. Мэр выставил в соцсетях опровержение информации о том, что причиной вспышки коронавируса в Нюрбе стало открытие 26 сентября городского парка. Путем нехитрых математических операций мэр приводит доводы об отсутствии связи между событием и временем вспышки коронавируса в Нюрбе. В речи Александра Иванова указаны и иные причины предоставления дискредитирующей информации.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Соцсети
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