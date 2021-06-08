08.06.2021
12:24
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Происшествия
Мэр Нюрбы Александр Иванов пришел в ярость
Глава Нюрбы Александр ИВАНОВ опубликовал в соцсети возмущенный пост:
Главное не врать себе и не молчать!
Правда о пожарах в Нюрбе!
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