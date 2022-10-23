Мэр Кременчуга заявил о взрыве в городе

Взрыв прогремел в Кременчуге в Полтавской области, объявлена воздушная тревога, сообщил мэр города Виталий Малецкий.

Ранее в Полтавской, Кировоградской областях и Киеве была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье.

Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций.

Источник: ria.ru