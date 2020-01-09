Мэр Авксентьева будет добиваться дальнейшего расследования по журналисту Габышевой
Об этом мэр Якутска заявила в эксклюзивном интервью газете «Эхо столицы». Приводим фрагмент интервью, полностью статью можно прочитать на сайте газеты «Эхо столицы».
— Вас задело закрытие дела по Виктории Габышевой, которую вы обвинили в шантаже. Будете добиваться дальнейших расследований?
— Я сначала думала, что нет. А потом следователь мне дал посмотреть ее показания про меня, мою семью, мою работу и… Да, буду.
— Вас в ближайшие дни случайно не вызывали давать показания по делу Местникова?
Николай Местников был задержан летом 2017 года. Следственные органы вменили ему обвинение — получение взятки в особо крупном размере.
По версии обвинения, «багажные» предприниматели на протяжении четырех лет перечисляли на банковские карты Местникова крупные суммы денег за «покровительство».
— Нет. А должны были?
— Если следовать выражению «был бы человек, а дело найдется», могут ли вас хоть каким боком «пришить» к этому обвинению?
— Нет. Вообще никаким. Даже если что-то придумать, то документы же все есть, и можно все посмотреть и доказать.
— Что вас больше всего удивило в этом деле? Как человека, все-таки в то время работавшего в аэропорту.
— Что, как доказало следствие, он брал деньги на свою личную карту. Это как-то глупо совсем, что ли.
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