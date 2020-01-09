Мэр Авксентьева будет добиваться дальнейшего расследования по журналисту Габышевой

Об этом мэр Якутска заявила в эксклюзивном интервью газете «Эхо столицы». Приводим фрагмент интервью, полностью статью можно прочитать на сайте газеты «Эхо столицы».

— Вас задело закрытие дела по Виктории Габышевой, которую вы обвинили в шантаже. Будете добиваться дальнейших расследований?

— Я сначала думала, что нет. А потом следователь мне дал посмотреть ее показания про меня, мою семью, мою работу и… Да, буду.

— Вас в ближайшие дни случайно не вызывали давать показания по делу Местникова?

Николай Местников был задержан летом 2017 года. Следственные органы вменили ему обвинение — получение взятки в особо крупном размере.

По версии обвинения, «багажные» предприниматели на протяжении четырех лет перечисляли на банковские карты Местникова крупные суммы денег за «покровительство».

— Нет. А должны были?

— Если следовать выражению «был бы человек, а дело найдется», могут ли вас хоть каким боком «пришить» к этому обвинению?

— Нет. Вообще никаким. Даже если что-то придумать, то документы же все есть, и можно все посмотреть и доказать.

— Что вас больше всего удивило в этом деле? Как человека, все-таки в то время работавшего в аэропорту.

— Что, как доказало следствие, он брал деньги на свою личную карту. Это как-то глупо совсем, что ли.