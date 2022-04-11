МЭР-2022: Стали известны победители третьего этапа

В конце прошлой недели Якутская городская Дума провела третий этап деловой игры «Молодежь – энергия развития города 2022». Шести командам конкурсантов была предоставлена возможность почувствовать себя будущими депутатами, объединяться во фракции, голосовать за лучшие проекты для распределения финансовых потоков.

Участники деловой игры «МЭР-2022» разделились на партии, им предложили направить 150 млн. руб. на развитие города Z. Молодые люди предложили построить спортивный центр ангарного типа в Мархе, обеспечить детей школьными автобусами, направить финансовые средства в детские дома, улучшение жилищных условий детей-сирот, на расширение уличного освещения. Ребята также предложили увеличить пропускную способность газораспределительных сетей на участках для многодетных семей, усилить берегоукрепительные работы, разработать туристический маршрут для привлечения финансового потока.

Капитаны защитили свой проект, обсудили его целесообразность, ответили на вопросы других партий. Партии заключали между собой союзы, фракции, учились вырабатывать совместные решения, голосовали за лучшие проекты.

Вторым заданием было из числа 48 депутатов выбрать председателя Думы, защитить его кандидатуру, разработать программу партии из трёх пунктов.

По решению жюри осталось три команды, среди них была проведена викторина на знание истории первого представительного органа г.Якутска, работы органов местного самоуправления.

В итоге победила партия зеленых, второе место заняла партия оранжевых, третье место удостоилась партия красных, им всем вручили памятный кубок.

Кроме того, были вручены специальные номинации:

Лучший оратор — Алина Алексеева Лучший лидер команды —Алена Неустроева Будущий дипломат —Алексей Гаврильев, системный администратор Якутской городской Думы.

Лучший лидер и капитан команды зеленых, которая уверенно победила в третьем этапе деловой игрыАлена Неустроева, сотрудник Министерства ЖКХ и энергетики республикиподелилась своими впечатлениями: «Я решила участвовать в деловой игре «МЭР-2022» поскольку недавно участвовала в деловой игре «Таланты Якутии», была финалисткой, заняла 4 место. Потом мне захотелось вернуться и доказать, что я могу победить. На третьем этапе деловой игры «МЭР-2022» мы выиграли, потому что всю неделю готовились к дебатам», — отметила она.

После завершения третьего этапа деловой игры «МЭР-2022» члены жюри прокомментировали, как оценивали участников.

Ольга Саргыдаева, председатель жюри, депутат Якутской городской Думы подчеркнула, что для представительного органа было важно уловить командный дух, командные решения, чтобы участники приходили к консенсусу во время игры.

«Считаем, что команда зеленых с этой задачей справилась лучше всех, поэтому они заняли I место. Молодые люди были нацелены на результат, но это не всегда напор, а должно быть взвешенное, усредненное решение, которое удовлетворяет потребности жителей города. Оранжевые, красные, зеленые партии показали хороший результат», — отметила Ольга Николаевна.

Степан Павлов, председатель постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, член жюри, депутат Якутской городской Думы похвалил ребят. «Условия третьего этапа деловой игры были достаточно сложные, с временными ограничениями на подготовку проектов, предложений, которые они должны лоббировать. Участники с поставленной задачей справились очень хорошо, команды сформировались из разных сфер. Мы оценивали их дипломатичность, результативность, лидерские качества капитана, сплоченность команды», — сказал он.

«У каждой партии был выработан свой проект, свое видение социально-экономического развития города, определены приоритеты. Ребята выступали убедительно, хочется отметить, что в будущем у нас будет хорошая смена и возможно, кто-то из них будет работать на улучшение качества жизни жителей нашего города в V или VI созыве», — добавил Феликс Романов, член жюри, депутат Якутской городской Думы.

По словам Ирины Атласовой, начальника Управления общественных связей и молодежной политики Окружной администрации г. Якутска жюри оценивало сплоченность команд, оперативность принятия решений, дисциплину, дипломатичность, результативность, учитывало лидерские качества участников. «Мы совместно с Якутской городской Думой на третьем этапе деловой игры обыграли сессию депутатов в ускоренном режиме», — резюмировала она.