МЭР-2021 выявила молодой потенциал Якутска

12 и 13 марта, в девятый раз, состоялась деловая игра «Молодежь – энергия развития города Якутска» («МЭР-2021»). 10 лучших игроков были определены состязания на площадке пространства коллективной работы «Точка кипения — Якутск». Организаторы — Управление молодежи и семейной политики, Управление кадров Окружной администрации города Якутска. Цель игры — повысить эффективность научного и творческого потенциала городской молодежи для реализации инновационных проектов, а также сформировать резерв управленческих кадров.

За победу боролись четыре команды, в состав которых вошли 40 молодых специалистов различных предприятий и организаций, студенты средних специальных и высших учебных заведений в возрасте от 18 до 35 лет, представители молодежных общественных организаций, проживающие на территории Якутска.

Участники представили инновационные проекты по социально-значимые направлениям «Городские проблемы», «Социальное мероприятие», «Развитие территорий», «Бюджет столицы». Игроков консультировали эксперты в различных областях Окружной администрации г. Якутска.

По итогам деловой игры жюри в составе руководителей Окружной администрации определило 10 лучших игроков. В номинации «Знаток бюджета столицы» победителем стала Мария Доценко, ведущий специалист ПФР. «Знатоком по развитию территории» названа менеджер ВШИМ по СМИ Юлия Смольникова. «Знаток проведения мероприятий» — Алгыс Петров, учитель истории СОШ № 2. «Знаток городских проблем» – Антонина Афанасьева, главный специалист АУМИ. В номинации «Генератор идей» лучшей названа Анна Масаева, делопроизводитель ООО «Хотой».

«Лучший мастер-практик» – Сюзанна Парфенова, руководитель отдела Центра недвижимости. «Эксперт коммуникации» – Лилия Симонова, референт Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я). «Командный организатор» – Святослав Николаев, учитель истории СОШ № 20. «Интеллектуальный вклад» — Айаан Гаврильев, юрисконсульт АО «Теплоэнергия». «Лидерский потенциал» – Захар Иванов, главный специалист УГСЖН по РС (Я). Победителем квеста на знание истории города стала команда «синих». Квест по знаковым местам Якутска, от памятника Петра Бекетова до Якутского гос музея, состоялся утром 13 марта.

Лучшие участники игры включены в кадровый резерв окружной администрации г. Якутска, отмечены ценными призами, а также примут участие в проекте «День дублера» 16 марта.

Победитель номинации «Лидерский потенциал» Захар Иванов, который будет дублером главы города Якутска, поделился своими впечатлениями от участия в деловой игре.

«Работаю в Управлении государственного строительного и жилищного надзора Якутии. В деловой игре «МЭР» участвую во второй раз. По сравнению с прошлыми годами в этом году поменяли формат игры. По моему мнению, организация стала намного лучше. В этот раз игра далась легко. В ходе игры раскрыл для себя новые возможности, которые необходимо проявить в своей работе, а также познакомился с интересными людьми», — сказал Захар Иванов и признался, что пока не готов ко «Дню дублера».