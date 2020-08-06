06.08.2020
12:43
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Якутск

Меняются схемы движения автобусов № 5,15, 108,109,124

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи ремонтом улицы Курашова и улицы Орджоникидзе c 7 августа 2020 года будут внесены изменения в ранее опубликованные схемы движения городских автобусов № 5, №15.

А также связи с производством дорожных работ на объекте «Ремонт улицы Петровского», с 7 августа 2020 года будут внесены изменения в схемы движения автобусных маршрутов № 108, 109, 124.

Фото: Якутск.рф
Источник: Якутск.рф.
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