Меняются схемы движения автобусов № 5,15, 108,109,124

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи ремонтом улицы Курашова и улицы Орджоникидзе c 7 августа 2020 года будут внесены изменения в ранее опубликованные схемы движения городских автобусов № 5, №15.

А также связи с производством дорожных работ на объекте «Ремонт улицы Петровского», с 7 августа 2020 года будут внесены изменения в схемы движения автобусных маршрутов № 108, 109, 124.