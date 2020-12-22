Меняя мир вокруг себя

Одним из направлений деятельности Ассоциации строителей «АЯМ» является содействие развитию малого и среднего предпринимательства. Ассоциация строит и реконструирует здания и помещения для их дальнейшего предоставления начинающим и действующим предпринимателям. Для них это значительно упрощает запуск либо ускоряет развитие дел, связанных с недостаточностью оборотных средств.

«Чудо парк»

«Чудо парк» представляет из себя двухэтажный торгово-развлекательный комплекс, соответствующий всем современным стандартам. На первом этаже находятся магазины продуктов питания и косметики, фотостудия, кафе, кинотеатр, а также большое игровое пространство для детей.

С самого начала АЯМ позиционировали «Чудо парк» как место для семейного отдыха. По сути весь второй этаж отдан под игровую зону, даже в кафе здесь продается только мороженое и другие вкусняшки, а возможности приобрести алкоголь попросту нет – это принципиальная позиция строителей. Также на втором этаже также есть отдельная студия красоты, а также танцевальная студия, где опытные тренера проводят занятия как для взрослых, так и для детей. Еще в одном большом помещении установлены игровые консоли, снабженные очками виртуальной реальности.

На первом этаже по соседству с кинотеатром располагается уютное кафе, над оформлением которого поработал дизайнер из Новосибирска. С помощью удачного сочетания темных цветов, освещения и черно-белых фотографий с улиц Парижа, ему удалось создать поистине романтическую атмосферу.

«Цветы Эдема»

Буквально в 20 метрах от «Чудо парка» располагается круглосуточный цветочный магазин. Его владелица Залина Бузуртанова рассказывает, что в своей работе делает большой акцент на колумбийскую розу Alexandra Farms.

— Изначально хотелось делать акцент на необычные цветы, хотелось поменять стереотипы, чтобы женщины в Якутии получали на праздник не только тюльпаны или эквадорскую розу. А колумбийская роза хорошо пахнет, очень ароматная. Если сделать из нее свадебный букет, то на свадьбе будет пахнуть цветами, а не фруктами. Еще один немаловажный плюс — она долго стоит в вазе.

— Само место вам нравится?

— Очень. И тем, что рядом стоит развлекательный комплекс, и тем, что предоставляют очень хорошие условия по арендной плате. Нравится, что магазин находится за стеклом, здесь оживленная проезжая часть и издалека видно, какие цветы у нас есть. Молодые парни после кино за розочкой тоже идут к нам.

— Работа магазина в круглосуточном режиме оправдывает себя?

— Да. Есть ведь те, кто приезжает в город вечером или ночью, и теперь у них тоже есть возможность купить букет маме или девушке. Об этом мне многие говорили. Ну, и не забывайте, всегда есть много провинившихся мужчин!

Спортивный зал «Sportland»

Сразу за цветочным магазином находится «Sportland», спортивный зал, которым на пару с супругой управляет мастер спорта по пауэрлифтингу Игорь Аникин.

— В спорте я уже 30 лет. За это время подготовил много спортсменов, хотя это не главная моя задача, просто хочется быть полезным обществу. Наш фитнес клуб существует уже седьмой год. У нас здесь современное оборудование, жители и гости города к нам с удовольствием приходят заниматься.

Игорь рассказывает, что именно они были родоначальниками в Якутии спортивного соревнования по русскому жиму.

— Для простого тренажерного зала у нас большие достижения. Подготовил одного мастера спорта, сейчас, учитывая действующие ограничения, занимаюсь подготовкой второго. Ходят к нам и люди разного возраста и социального статуса. Есть и студенты, и руководители высокого уровня. Тот же Егор Фролов является рекордсменом Якутии, абсолютным чемпионом по русскому жиму. Несмотря на то, что у него максимально плотный рабочий график, время на занятия спортом он находит.

Руководитель клуба «Sportland» отмечает, что во многом такие достижения стали возможным только благодаря поддержке АЯМа.

Стоит подчеркнуть, что тот же ТРК «Чудо парк» — это не только коммерческий проект, но и весомый вклад компании в создание комфортной городской среды путем формирования культурного общественного пространства, что уже давно является трендом в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске. И в том, что Алдан по праву может войти в этот список, большая заслуга АЯМа.

Подарок для города

В 2019 году на месте бывшего здания клуба «Аист» Ассоциацией строителей АЯМ построен многоквартирный ведомственный дом, первый этаж которого был безвозмездно передан в собственность администрации МО «Город Алдан» для размещения в нём детской городской библиотеки (решение Алданского городского совета депутатов №33-3 от 29.05.2019г.).

Как рассказала директор Алданского библиотечно-информационного центра Татьяна Ефимова, с 1974 года детская городская библиотека располагалась в аварийном каменном здании. Поэтому сам переезд был весьма своевременным.

— Муниципалитет выделил 1,5 миллиона рублей для приобретения новой мебели и оргтехники. В библиотеке установлено четыре компьютера для юных читателей. У нас дети могут играть в самые разные игры (от настольных до компьютерных). Даже те из них, кто еще не знает ни одной буквы, сможет найти себе занятие по душе. И все это бесплатно, — поделилась директор библиотеки.

Работники библиотеки выражают большую признательность и благодарность исполнительному директору ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егору Фролову, главе города Александру Бугаю за возможность работать в своевременном, теплом и светлом помещении.

Поддержка бизнеса приобретает особое значение в наше непростое время, когда из-за распространения коронавируса предприниматели начинают нести убытки. Правительство России сейчас разрабатывает комплекс мер, чтобы помочь малому и среднему бизнесу преодолеть кризис с минимальными потерями. Но, одних лишь усилий власти будет недостаточно, поэтому весомым подспорьем в этом деле становятся такие социально ответственные компании, как Ассоциация строителей АЯМ, которой 08 февраля 2021 года уже исполнится 30 лет непрерывной производственной деятельности.