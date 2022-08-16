Мемуары якутянина удостоены новой литературной награды

Российский союз писателей представил Анатолия Перкина к медали «Сергей Есенин 125 лет». Награда вручается номинантам литературной премии «Русь моя» и лицам, внёсшим вклад в развитие русской литературы.

Анатолий отправил на премию отрывок из мемуаров «История счастья». В 2012 году его творчество было включено в список претендентов на соискание Национальной литературной премии «Большая книга»- главную литературную премию России.

В 2013 году первая часть мемуаров «Счастье земное» была опубликована в известном российском журнале «Север». Вот что тогда написал о них редактор отдела очерка и публицистики Венниамин Слепков «С удовольствием читал произведение. По стилю оно напомнило очень популярные в позапрошлом веке «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». За внешней простотой и безыскусностью повествования открываются глубины философии, привлекают поэтические описания».

Мемуары вошли в Лонг- лист Германского конкурса «Книга года», автор стал лауреатом международного литературного конкурса «Золотой Гомер», награжден медалью «Бунина», знаком «Наследие», медалью «Федор Достоевский 200 лет».

В чем кроется литературный успех автора, в данное время пенсионера, который продолжает писать о своей жизни уже более 20 лет?

Наверное, в первую очередь, потому что большая часть мемуаров посвящена семье, одиночеству, размышлениями о смысле жизни, наполнены любовью к близким, стремлением сделать их счастливее, трогательными воспоминаниями о своём детстве.

Читатель вместе с автором проживает его взлеты и падения от творческой высоты и славы до нищеты и одиночества. Рукопись соткана из боли и невольно приходится сравнивать с ней свою жизнь и страдания. Она напоминает произведения Федора Достоевского в которых затрагиваются вопросы смысла жизни и счастья. О такой литературе говорят, что она настоящая.

Автору пришлось пережить и взлёты, и падения. Жил в монастырях и среди бомжей на вокзалах. Много ездил по стране, строил железную дорогу, баллотировался в депутаты, был редактором нескольких газет в Якутии. Всё это отразило свой незабываемый и яркий отпечаток на творчество.

«Более 20 лет я пишу мемуары и самым важным в жизни считаю, что мы должны ценить и оберегать близких.

У каждого из нас наступает в жизни такой момент, когда только семья и родные смогут понять, помочь и быть рядом, и очень важно знать, что ты дорог им и нужен. А мы в основном думаем только о себе, а не о близких, не проявляем к ним должной любви и внимание, пытаясь наполниться личным счастьем.

Чтобы стать счастливым необходимо стараться правильно жить. А для этого нужно совсем немного: уметь прощать, любить, иметь смирение и крепкую веру», — поделился Анатолий Перкин.

Трудно без боли в душе читать те моменты, когда автор после долгих лет разлуки посещает отца в доме престарелых, омывает ему ноги во время крещения, а когда он ушел из жизни не смог его проводить в последний путь. А потом разочаровавшись в жизни больной, потерявший смысл жизни писатель едет в монастырь и просит смерти у Бога и только повстречавшийся ему там монах смог его поддержать и укрепить в вере.

Не просто написать хорошую литературу, ещё сложнее быть замеченным каким-либо издательством.

В наше время истории простых людей мало кого интересуют. Многие думают, о чём может написать обычный человек, не имеющий подчас даже специального литературного образования.

Каждый из нас может рассказать о себе много интересного, потому что жизнь человека, это уже история единственная и неповторимая, с её страданиями и радостью, поисками и потерями.

Через мемуары можно узнать историю не только человека, его семьи, но и страны. Глазами автора спустя прошедшее время, мы можем делать для себя правильные выводы, познавать жизнь, для того чтобы не совершать новых ошибок, учиться сочувствию и любви.

Выдержка из мемуаров «История счастья»:

Я говорил, что люблю отца. Но что стоят слова, пустые избитые фразы, он позабудет их, когда я только уйду, и вновь окажется один в этом казённом сером здании, среди чужих людей, и ему никто не скажет доброго слова, не проявит искренние чувства, и не обнимет.



Как бы мне хотелось сейчас оказаться в то время, когда я уже взрослый приезжал к отцу в деревню домой. Мы затапливали печку, и пили горячий чай. Говорили обо всём, что придёт в голову. В печке будут потрескивать дрова, и я ощущать себя таким счастливым, будто ребёнком, который только что прибежал с улицы, оставив соседских мальчишек.



Отец, молча меня проводит, по- мужски крепко обняв за плечи. Сейчас я лишился этого счастья.



Видя, как в одиночестве страдает близкий мне человек, не в силах поделиться со мной своими чувствами, я бы сейчас отдал ему без остатка всю свою любовь, если бы смог этого сделать.



Если бы я смог быть с отцом, то оберегал бы его от сквозняков и сырой погоды, от плохих слов, которые звучали в его адрес, от посторонних злых глаз в этом казённом учреждении. Я бы создал вокруг него панцирь любви, который стал бы для него защитой от житейских невзгод. Я не знал, что сделать хорошего для отца.



И тут я вспомнил, что папа не знал, был он крещеным, или нет. Покреститься, исповедоваться и причаститься он давно очень хотел.



До молельной комнаты мы со священником с трудом довели отца. Он задыхался и у него отказывали ноги. Обряд крещения проходил с трудом, отец не смог стоять, за священником повторять слова молитвы, не умел креститься. Я видел, как тяжело было близкому человеку проходить обряд крещения, по болезни и возрасту. Поэтому помогал ему во всём. Я читал за отца молитвы, выполнял просьбы священника. Склонившись к тазику, омывал ноги отца окроплённой святой водой. Никогда в жизни мне не приходилось этого делать, чистая и сильная любовь, вместе с болью в душе охватили меня, такие чувства к родителям мне не приходилось испытывать раньше.



После крещения я вселял в отца веру. Говорил ему, про Ангела, который теперь всегда будет с ним. А если мы больше не увидимся, то вместе встретимся в раю. Так мы и договорились. Я рассказывал отцу, что после смерти, души попадают в рай или ад. Но наши попадут в рай. И его душа достойна этого.



Отцу было очень интересно об этом слушать. Я говорил ему о рае, о том, что мы не будем там испытывать страдания и боль, а только нескончаемую радость и наслаждение. Словно ребёнка я учил отца креститься, и словам краткой молитве, «Господи, помилуй». И он по слогам учил слова, неуверенно дрожащей рукой осенял себя крестным знамением.

Это была наша последняя встреча с отцом.

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