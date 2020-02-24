Мемориальную доску якутскому писателю установили в Новгородской области

Народному писателю республики Егору Неймохову в честь его 70-летия установили мемориальную доску у памятника воинам-якутянам в Устреке, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Постпредства республики при президенте РФ.

21 февраля якутяне также восстановили коновязь-сэргэ на берегу озера Ильмень, которая была установлена в 1958 году. Мероприятия были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщине подвига воинов-якутян при форсировании озера Ильмень.