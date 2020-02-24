24.02.2020
15:44
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Якутия

Мемориальную доску якутскому писателю установили в Новгородской области

Народному писателю республики Егору Неймохову в честь его 70-летия установили мемориальную доску у памятника воинам-якутянам в Устреке, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Постпредства республики при президенте РФ.

21 февраля якутяне также восстановили коновязь-сэргэ на берегу озера Ильмень, которая была установлена в 1958 году. Мероприятия были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщине подвига воинов-якутян при форсировании озера Ильмень.

Фото: Якутия24
Источник: https://yk24.ru/index/kultura/memorialnuyu-dosku-yakutskomu-pisatelyu-ustanovili-v-novgorodskoj-oblasti
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