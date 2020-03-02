Мемориал Романа Дмитриева отменен из-за угрозы распространения коронавируса

Международный турнир должен был пройти 6-8 марта в Якутске. В связи с угрозой распространения коронавируса (COVID-19) откладывается на неопределенный срок проведение VIII Международного турнира по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Р.М. Дмитриева, который должен был пройти 6-8 марта в Якутске в ЦСП «Триумф», сообщает пресс-служба Минспорта Якутии.

Решение было принято сегодня на экстренном совещании оперативного штаба правительства РС(Я) у зампреда правительства Ольги Балабкиной по недопущению завоза и распространения на территории Якутии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Министр по физической культуре и спорту РС(Я) Иннокентий Григорьев подчеркнул, что решение принято на основании письма Роспотребнадзора РФ «О ситуации по коронавирусной инфекции и дополнительных мерах по профилактике завозных случаев инфекционных болезней». Также Иннокентий Юрьевич отметил, что кардинальные меры по запрету и переносу даты чемпионатов и международных турниров идут по всему миру из-за стремительного распространения коронавируса.

«До сегодняшнего утра подготовка к турниру шла на высоком организационном уровне, но прежде всего мы должны думать о здоровье и благополучии спортсменов и организаторов. Мы не можем допустить осложнения эпидемиологической обстановки на территории Якутии и России», — уточнил глава ведомства.

Но при этом 6 марта на Комсомольской площади состоится церемония возложения цветов к памятнику Романа Дмитриева и на сцене Саха академического театра им. П.А. Ойунского по инициативе администрации МР «Жиганский национальный эвенкийский район» пройдет показ спектакля ко дню рождения Романа Михайловича.

А 10-11 марта в училище олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева пройдет III Научно-практическая конференция «Дмитриевские чтения „Наука побеждать“».

Министерство по физической культуре и спорту РС(Я) просит соблюдать меры предосторожности.