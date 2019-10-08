Мемориал погибшим в Гражданской войне построили в Якутии

3 октября на территории Тулагино-Кильдямского наслега, в селе Сырдах, состоялось торжественное открытие мемориала погибшим в Гражданской войне 1918-1923 годов, построенного при поддержке проекта «Народный бюджет» Окружной администрации города Якутска.

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Строительство мемориала посвящено предоставлению широкому кругу людей информации об истории Гражданской войны 1918-1923 годов, памяти и уважению павшим. Целью проекта является воспитание патриотизма, любви к родному краю, сохранение исторической памяти, сохранение и поддержание памятников истории и культуры. Мемориал состоит из керамических плит, соединенных бронзовым колоколом, на памятнике имеется надпись с информацией о трагической странице истории края.

Во время гражданской войны на территории наслега проходили кровопролитные сражения. В результате военных действий особенно пострадало население земли Кильдяма и Тулагино. Мемориал, построенный в селе Сырдах, послужит делу воспитания у подрастающего поколения и жителей наслега гордости за героические страницы в истории родного края, уважения и признательности к землякам.

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«Движимая чувством патриотизма и любви к своей малой родине, моя мать Борисова Светлана Степановна проделала огромную исследовательскую работу по выявлению, уточнению и регистрации ландшафтных памятников окрестностей поселков Тулагино-Кильдямского наслега. В результате ее усердного безвозмездного труда мы на сегодняшний день имеем аргументированный, основанный на преданиях многих поколений, список из 18 священных мест наслега.

В феврале 2019 года, в рамках проекта Народный бюджет в ГО «город Якутск», Светланой Степановной защищен план строительства мемориала скорби по погибшим в Гражданской войне 1918-1923 года. Моей матери не стало в июле этого года, и в октябре состоялось открытие данного мемориала», — рассказала дочь инициатора проекта Ноябрина Семенова.