Меховой салон «СЭРБЭКЭ» объявляет грандиозную распродажу женских парок

Без малого 30 лет меховой салон «СЭРБЭКЭ» радует своих покупательниц высококачественными шубами, пальто, пуховиками и изделиями из кожи. В эти дни торговый дом объявил финальные скидки на женские парки: их можно приобрести за половину и даже на 65% дешевле начальной цены.

Где в Якутске можно найти отвечающую всем требованиям взыскательного покупателя верхнюю одежду? Только в «СЭРБЭКЭ». Женственные, современные, стильные коллекции лично отбираются генеральным директором, известным предпринимателем Нюргустаной Ивановной ЛУКИНОЙ.

О ее взыскательном вкусе говорит то, что в течение многих лет ассортимент мехового салона «СЭРБЭКЭ» пользуется неизменным спросом у жителей Якутска. У магазина достаточно постоянных покупательниц, которые с большим нетерпением ждут поступления новых товаров на полки любимого магазина.

В эти дни торговый дом объявляет о беспрецедентном предложении тем, кто живет не одним днем, а думает о будущем. Пора готовиться к холодной якутской зиме, которую невозможно представить без теплой, надежной, не пропускающей морозный воздух верхней одежде. Парки турецкого производства, без которых пережить якутскую зиму было бы труднее, стали еще доступнее.

Из истории моды:

Слово «парка» взято из словаря северных народов побережья Ледовитого океана. Оно обозначало верхнюю одежду, сделанную из шкуры молодого оленя и пропитанную рыбьим жиром. Вещь шилась мехом наружу и подвязывалась шнурком из кожи на поясе.

Первые парки шили для механиков, служивших в летных войсках США. Они были сделаны из нейлона защитного цвета, а подкладка из шерсти. В начале 70-х куртка стала такой, какой мы привыкли её видеть. Она приобрела известность, ее начали носить даже школьники. В России настоящие русские модники тех лет, покупавшие западную одежду путем контрабанды, ходили нараспашку, показывая всем яркую подкладку (в классическом варианте она была оранжевого цвета).

В начале ХХI мода сделала круг и вновь обратилась к забытому. В гардеробе популярных музыкантов и актеров снова начали появляться парки, что привело к возрождению её популярности и среди обычных людей. Спустя еще десять лет знаменитые дизайнеры решили ввести парку в женский гардероб. По настоящее время она не сдает позиции. Каждая девушка может найти парку, которая придется ей по душе. Модельеры дают волю фантазии и предлагают самые смелые и экстравагантные варианты этой верхней одежды.

Сворим мнением делится старший менеджер магазина «СЭРБЭКЭ» Екатерина ГУБАЙДУЛЛИНА:

– Представленные в нашем магазине парки пользуются огромным спросом. Большие размеры уже давно раскуплены покупательницами, которые остались в полном восторге от приобретения. Это подтверждают их отзывы. В эти дни мы предлагаем большой ассортимент на стройных дам – размеры колеблются в диапазоне 40-46. Парки изготовлены нашими постоянными партнерами – турецкими компаниями «Sansar» и «Oksa». С этими известными в Турции фабриками по пошиву верхней одежды мы сотрудничаем более восьми лет.

Качество предлагаемых моделей впечатляет. Помимо современного, авангардного дизайна парки очень практичны, удобны в носке и, главное, они очень теплые. Секрет в классическом крое парки, проверенном веками. Манжеты и передняя планка оторочены пышным мехом лисы, енота или песца. Отдельно хочется отметить капюшон – красивый и вместительный, с таким даже в самый лютый мороз можно не носить большие меховые шапки, а обойтись вязаной. Капюшон не даст вам замерзнуть, а кроме того, служит элементом дизайна. Благодаря ему вещь смотрится богаче, эффектнее.

Внутри парки меховая подстежка из натуральной плотной стриженой овчины. Она пристегивается к верхней части на молнии. В случае необходимости легко постирать верх, ведь овчинная подстежка легко отстегивается. Верхняя часть сшита из плотной смесовой ткани из хлопка (52%) и полиэстера (48%).

Дорогие наши женщины, милые девушки! Лето в Якутии жаркое, но короткое. Пролетят всего полтора-два месяца, и нам придется задуматься о том, а что же будет одевать зимой. Давайте не будем ломать голову осенью, когда выбор будет гораздо меньше. Проще позаботиться об этом сейчас, когда торговый дом «СЭРБЭКЭ» объявил о финальной распродаже парок – скидки поднялись от 50 до 65% от начальной стоимости.

Старший менеджер Екатерина ГУБАЙДУЛЛИНА завершает нашу экскурсию по торговому дому «Сэрбэкэ»:

– Мы предлагаем прекрасным жительницам нашего города и гостьям встретить зиму во всеоружии и, что немаловажно, при этом удачно сэкономить. Посетите наш магазин и помимо теплых, удобных, стильных парок вы найдете много других моделей одежды. Они предназначены тем женщинам и девушкам, которые желают оставаться женственными в любой ситуации, показать свою индивидуальность и умение хорошо одеваться.

Современный мир предоставляет представительницам прекрасного пола большой выбор верхней одежды. Если еще несколько десятков лет назад женщины довольствовались тем, что выбирали модели теплых шуб, скудно и однообразно представленных на рынке. Наше время предоставляет огромный ассортимент разнообразных моделей, среди которых можно найти аляски, толстовки, ветровки, пуховики, анораки, норфолки и, конечно, ПАРКИ!

Широкий выбор парок вы сможете найти в меховом салоне «СЭРБЭКЭ» по адресу:

город Якутск, ул. Октябрьская, 25.

Время работы: 10.00 – 19.00 ч.

Мы ждем вас!