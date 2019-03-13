Механизмы управления землями сельхозназначения

Накануне в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), обсудили вопросы совершенствования механизмов управления землями сельскохозяйственного назначения.Работа круглого стола прошла под руководством заместителя председателя постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по селу и аграрной политике, ректра Якутской ГСХА Ивана Слепцова.

С депутатами в работе круглого стола приняли участие главы муниципальных районов и сельских поселений, руководители Управления сельского хозяйства, члены правительства, руководители и ответственные работники министерств и ведомств, представители Управления Росреестра по РС (Я), Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, АО «Сахагипрозем».

«Актуальность нехватки сельскохозяйственных земель имеет ряд причин. В сельских поселениях часто и остро поднимается данный вопрос. Например, молодежь, которая хочет заниматься сельским хозяйством, испытывают трудности из-за отсутствия свободных земель, а сельскохозяйственные предприятия не могут расширить свои территории и увеличить производительность», — сказал Иван Слепцов.

В каждом поселении близлежащие земельные участки имеют своих собственников или используются на правах аренды. Не секрет, чтомного собственников, не использующих их по назначению или использующих не по нецелевому назначению, в виде предоставления другим лицам по договоренности. Многие главы населенных пунктов указывают на отсутствие четкого механизма и сложность процедур по решению вопроса.

Депутат Владимир Прокопьев выделил, что сильно уменьшилось использование отдаленных сельхозугодий. Несомненно, это вызвано факторами такими как трудная транспортная доступность, высокие цены на ГСМ, расходы на перевозку заготовленного сена, отсутствие во многих селах крупных сельскохозяйственных организаций.

Основную информацию по землям сельскохозяйственного назначения на территории Республики Саха (Якутия) представила заместитель министра имущественных и земельных отношений РС (Я) Нюргустана Пахомова.

Она сообщила, что земли сельхозназначения в структуре земельного фонда республики занимают 6%. Их площадь составляет 19,4 млн. гектаров. В основном преобладают пастбища и сенокосные угодья. По данным Росреестра, площадь сельхозугодий в Якутии с 2013 года существенно не изменилась. Колебания площади отмечаются в связи с восстановительными и культурно-техническими работами. Так же она остановилась, что по всей России, на основании Распоряжения Правительства РФ №2413-р от 18.11.2018 года в скором будущем планируется разработка и принятие 21 Федерального Закона, 2 правовых нормативных акта Правительства РФ, 2 приказа Минэкономразития РФ.

В этой связи Иван Слепцов подчеркнул, что необходимо узнать, насколько подготовлена законодательная база, требуется ли внесение изменений, в чем заключаются полномочия глав поселений и глав муниципальных районов в данном вопросе, в чем причина трудностей.

Также заместитель министра имущественных и земельных отношений республики представила положительную динамику регистрации прав на земли сельскохозяйственного назначения, отметив, что с 2012 года число земельных участков, оформленных в частную собственность, увеличилось.

Особое внимание также уделяется электронному мониторингу земель. Так 2 апреля 2018 года была введена в эксплуатацию Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий (ЕФИС ЗСН). 9 ноября 2018 года завершена работа по инвентаризации пашен на территории 21 улуса республики и городского округа «г. Якутск».

На сегодняшний день муниципальными образованиями ведется работа в программе Qgis по внесению контуров сенокосных угодий. В целях совершенствования правового регулирования земельных отношений на федеральном уровне был принят план, в рамках которого, в целом, планируется разработка и принятие 21 федерального закона, 2 нормативных правовых актов РФ и 2 приказов Минэкономразвития РФ.

Свои вопросы к докладчику, содокладчику и представителям профильных ведомств задали народные депутаты республики Алексей Еремеев, Петр Аммосов, Елена Голомарева, Владимир Прокопьев, Евгений Перфильев. В ходе обмена мнениями и выступлений парламентарии и участники круглого стола внесли ряд предложений, которые будут включены в проект рекомендаций круглого стола.

В частности, по итогам работы круглого стола парламенту Якутии предложено создать межведомственную группу по совершенствованию механизмов управления землями сельскохозяйственного назначения, провести рабочее совещание с муниципальными образованиями по вопросам управления такими землями, а также провести правительственный час по данной теме в период весенней сессии 2019 года.

Ряд поручений принят также в адрес Министерства имущественных и земельных отношений, Министерства сельского хозяйства, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия), а также органам местного самоуправления.