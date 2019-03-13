АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-12
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.77
 74.07
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.03.2019, 16:25
Культура & Образование
Освоение якутской Арктики: вопросы миграции и мобильности
13.03.2019, 16:10
Культура & Образование
«Семь коренных народов Якутии – семь мультфильмов»
13.03.2019, 15:55
Общество
Анонс
Как Якутия отметит «Крымскую весну» 18 марта
13.03.2019, 15:39
Культура & Образование
Прошлое, настоящее и будущее музея космонавтики и авиации Якутии
13.03.2019, 15:26
Происшествия
Особо крупное мошенничество в медицинской сфере на контроле прокуратуры. Проводятся обыски
13.03.2019, 15:12
Общество
В Жатае идет подготовка к строительству высокотехнологичной судоверфи
13.03.2019, 15:04
Якутия
Комплекс «Земля Олонхо» в Якутске — проект республиканского значения
13.03.2019, 14:54
Политика
Механизмы управления землями сельхозназначения
13.03.2019, 14:30
Общество
Под крылом СК «Стерх»: представительство Правительства Санкт-Петербурга в Москве
13.03.2019, 14:15
Происшествия
Ящик пива обойдется парню в знакомство с уголовным делом
13.03.2019, 14:00
Происшествия
Отговорка по поводу незаконного оружия не помогла мужчине
13.03.2019, 13:30
Общество
С чем вам точно не стоит спешить
13.03.2019, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Олонхо дойдутун оҕотобун
13.03.2019, 12:49
Происшествия
Якутяне лишились дома из-за кошмарного случая
13.03.2019, 12:37
Происшествия
Черное дело произошло в столице Якутии
13.03.2019, 12:23
Якутск
Остро стоит в Якутске проблема вывоза мусора и снега
13.03.2019, 12:13
Происшествия
Криминал в ТЦ Якутска
13.03.2019, 12:02
Якутск
За сутки в Якутске вывезено 6166 кубометров снега
13.03.2019, 11:48
Культура & Образование
Профессора Якутской ГСХА организовали профориентационную работу
13.03.2019, 11:36
Происшествия
Дети Якутска под угрозой
13.03.2019, 11:24
Судебная хроника
В суде Якутии поставлена точка в скандальном деле
13.03.2019, 11:09
Политика
Якутия первой поддержала законопроект о повышении пенсий малообеспеченным пенсионерам
13.03.2019, 10:56
Культура & Образование
Юных экологов приняли в ряды «Зеленых пионеров Якутии»
13.03.2019, 10:44
Происшествия
С нарушениями кормили детей и студентов в Якутии
13.03.2019, 10:29
Культура & Образование
Сенсация
Ученым удалось «разбудить» клетки мамонта из Якутии
13.03.2019, 10:15
Судебная хроника
Якутская автошкола закрыта за грубые нарушения
13.03.2019, 10:03
Опрос
Резонанс
Кто станет новым прокурором Якутии?
13.03.2019, 9:51
Спорт
Болезнь лидера уменьшила шансы на медали сборной Японии
13.03.2019, 9:37
Судебная хроника
Коррупция — бич чиновников Якутии?
13.03.2019, 9:24
Якутск
Жители пригородных сел Якутска обеспокоены
13.03.2019, 9:11
Судебная хроника
Глава муниципалитета в Якутии потерял кресло из-за алкоголя?
13.03.2019, 9:00
Происшествия
Nordgold предупреждает: мошенники набирают персонал на золотодобывающие рудники в Якутии
13.03.2019, 7:56
Общество
Великий пост 2019: что нельзя делать, традиции, календарь питания
13.03.2019, 7:32
Общество
Великий пост 2019: Федорова неделя и календарь питания
13.03.2019, 0:59
Культура & Образование
Сегодня день рождения директора театра и звезды эстрады
13.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда, 13 марта 2019
12.03.2019, 23:21
Светская хроника
Фотофакт
Якутский олигарх приценивается к яхте?
12.03.2019, 21:52
Официально
Теперь не только пенсионеры смогут требовать алименты у детей
12.03.2019, 21:23
Якутия
Погода в Якутии на завтра
12.03.2019, 20:59
Происшествия
Видео
Жесткое ДТП в центре Якутска
12.03.2019, 20:39
Общество
Фотофакт
В Якутске торжественно выбрали «Якутянина года»
12.03.2019, 20:23
Культура & Образование
Instagram
Премьер Якутии о наборе учеников в первую Международную школу
12.03.2019, 19:55
Происшествия
Фотофакт
Серьезное ДТП в Якутске
12.03.2019, 19:18
Общество
Видео
Youtube
Учитель из Нигерии прославляет нашу Якутию
12.03.2019, 18:58
Экономика
Якутские предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент
12.03.2019, 18:42
Спорт
Якутянка стала первой в России чемпионкой турнира Arnold Classic
12.03.2019, 18:22
Путешествия
Королевский отдых в заливе Ялунвань
12.03.2019, 18:15
Экономика
График плановых работ энергетиков на 13 марта
12.03.2019, 18:00
Культура & Образование
В галерее Ювелирного дома «Киэргэ» состоялась презентация уникального экспоната
12.03.2019, 17:43
Происшествия
В Якутии семейная пара напала на полицейского
12.03.2019, 17:28
Происшествия
В Якутии устанавливаются обстоятельства ДТП с участием нелегального такси
12.03.2019, 17:15
Спорт
Испанский велосипедист прибыл в Момский район
12.03.2019, 16:52
Происшествия
Экстра
Резонанс
Кошмар: В Якутске процветает продажа детей?
12.03.2019, 16:47
Происшествия
Экстра
Отвратительное происшествие в Якутске: горожане в шоке
12.03.2019, 16:30
Финансы
Под крылом СК «Стерх»: Представительство ЯНАО при Правительстве РФ
12.03.2019, 16:17
Происшествия
Экстра
В Якутске задержали хулигана, сообщившего о бомбе в аэропорту
12.03.2019, 16:02
Происшествия
В Якутии мужчины протаранили ворота экс-бутлегера
12.03.2019, 15:46
Политика
В Якутской городской думе прошло заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению
12.03.2019, 15:33
Судебная хроника
В Якутии выплатили компенсацию за детский сад после вмешательства прокуратуры
12.03.2019, 15:15
Спорт
Видео
Итальянец Паоло Вентурини выпустил фильм об экстремальном забеге в Якутии
12.03.2019, 14:58
Общество
Фотофакт
Эксклюзив
В Якутии ищут родственников погибшего солдата
12.03.2019, 14:45
Общество
Неделя добра: Алмазэргиэнбанк помог малообеспеченным семьям и матерям-одиночкам
12.03.2019, 14:30
Судебная хроника
Вынесен приговор членам нарко-ОПГ
12.03.2019, 14:18
Якутск
Более 50 тысяч кубометров снега вывезено на полигон в марте
12.03.2019, 14:00
Культура & Образование
Международное сотрудничество Монголии с Якутской ГСХА
12.03.2019, 13:30
Общество
Под колпаком: соцсети расскажут о вашей личной жизни
12.03.2019, 13:15
Культура & Образование
Код таланта первого президента Якутии
12.03.2019, 13:05
Происшествия
Бродячие собаки угрожают школьникам Якутска?
12.03.2019, 13:00
Происшествия
Жителей Якутии призывают проявить бдительность
12.03.2019, 12:52
Политика
Резонанс
Замминистр Якутии пошел на повышение
12.03.2019, 12:48
Судебная хроника
Резонанс
Дело Румянцева: выпил после ДТП?
12.03.2019, 12:44
Спорт
Удачный дебют якутского боксера в Финляндии
Архив новостей
Политика
13 марта 2019, 14:54
131

Механизмы управления землями сельхозназначения

Накануне в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), обсудили вопросы совершенствования механизмов управления землями сельскохозяйственного назначения.Работа круглого стола прошла под руководством заместителя председателя постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по селу и аграрной политике, ректра Якутской ГСХА Ивана Слепцова.

С депутатами в работе круглого стола приняли участие главы муниципальных районов и сельских поселений, руководители Управления сельского хозяйства, члены правительства, руководители и ответственные работники министерств и ведомств, представители Управления Росреестра по РС (Я), Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, АО «Сахагипрозем».

«Актуальность нехватки сельскохозяйственных земель имеет ряд причин. В сельских поселениях часто и остро поднимается данный вопрос. Например, молодежь, которая хочет заниматься сельским хозяйством, испытывают трудности из-за отсутствия свободных земель, а сельскохозяйственные предприятия не могут расширить свои территории и увеличить производительность», — сказал Иван Слепцов.

В каждом поселении близлежащие земельные участки имеют своих собственников или используются на правах аренды. Не секрет, чтомного собственников, не использующих их по назначению или использующих не по нецелевому назначению, в виде предоставления другим лицам по договоренности. Многие главы населенных пунктов указывают на отсутствие четкого механизма и сложность процедур по решению вопроса.

Депутат Владимир Прокопьев выделил, что сильно уменьшилось использование отдаленных сельхозугодий. Несомненно, это вызвано факторами такими как трудная транспортная доступность, высокие цены на ГСМ, расходы на перевозку заготовленного сена, отсутствие во многих селах крупных сельскохозяйственных организаций.

Основную информацию по землям сельскохозяйственного назначения на территории Республики Саха (Якутия) представила заместитель министра имущественных и земельных отношений РС (Я) Нюргустана Пахомова.

Она сообщила, что земли сельхозназначения в структуре земельного фонда республики занимают 6%. Их площадь составляет 19,4 млн. гектаров. В основном преобладают пастбища и сенокосные угодья. По данным Росреестра, площадь сельхозугодий в Якутии с 2013 года существенно не изменилась. Колебания площади отмечаются в связи с восстановительными и культурно-техническими работами. Так же она остановилась, что по всей России, на основании Распоряжения Правительства РФ №2413-р от 18.11.2018 года в скором будущем планируется разработка и принятие 21 Федерального Закона, 2 правовых нормативных акта Правительства РФ, 2 приказа Минэкономразития РФ.

В этой связи Иван Слепцов подчеркнул, что необходимо узнать, насколько подготовлена законодательная база, требуется ли внесение изменений, в чем заключаются полномочия глав поселений и глав муниципальных районов в данном вопросе, в чем причина трудностей.

Также заместитель министра имущественных и земельных отношений республики представила положительную динамику регистрации прав на земли сельскохозяйственного назначения, отметив, что с 2012 года число земельных участков, оформленных в частную собственность, увеличилось.

Особое внимание также уделяется электронному мониторингу земель. Так 2 апреля 2018 года была введена в эксплуатацию Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий (ЕФИС ЗСН). 9 ноября 2018 года завершена работа по инвентаризации пашен на территории 21 улуса республики и городского округа «г. Якутск».

На сегодняшний день муниципальными образованиями ведется работа в программе Qgis по внесению контуров сенокосных угодий. В целях совершенствования правового регулирования земельных отношений на федеральном уровне был принят план, в рамках которого, в целом, планируется разработка и принятие 21 федерального закона, 2 нормативных правовых актов РФ и 2 приказов Минэкономразвития РФ.

Свои вопросы к докладчику, содокладчику и представителям профильных ведомств задали народные депутаты республики Алексей Еремеев, Петр Аммосов, Елена Голомарева, Владимир Прокопьев, Евгений Перфильев. В ходе обмена мнениями и выступлений парламентарии и участники круглого стола внесли ряд предложений, которые будут включены в проект рекомендаций круглого стола.

В частности, по итогам работы круглого стола парламенту Якутии предложено создать межведомственную группу по совершенствованию механизмов управления землями сельскохозяйственного назначения, провести рабочее совещание с муниципальными образованиями по вопросам управления такими землями, а также провести правительственный час по данной теме в период весенней сессии 2019 года.

Ряд поручений принят также в адрес Министерства имущественных и земельных отношений, Министерства сельского хозяйства, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия), а также органам местного самоуправления.

Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА ссовместно с пресс-службой Ил Түмэна
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
11.03.2019, 10:48
Судебная хроника
Жуткое убийство в Якутии
09.03.2019, 14:55
Экология
В районе Якутии волки отвоевывают себе территорию
12.03.2019, 16:47
Происшествия
Экстра
Отвратительное происшествие в Якутске: горожане в шоке
08.03.2019, 9:21
Желток
Видео
Российские звезды получили шок от первой встречи в Якутске
09.03.2019, 11:00
Спорт
Более 350 команд приняли участие в первом киберспортивном турнире «Кубок АЭБ»
11.03.2019, 10:33
Экономика
Экспорт несырьевых товаров из Якутии по итогам 2018 года составил $241 млн
11.03.2019, 19:39
Происшествия
Видео
Кошмарный случай в Якутске: Собаки — людоеды
09.03.2019, 15:04
Происшествия
Фотофакт
Сильное ДТП в центре Якутска
08.03.2019, 9:08
Общество
Эксклюзив
Польские экстремалы поздравили женщин Якутии перед штурмом высоты
12.03.2019, 10:42
Происшествия
Экстра
Шок! Экзотический паразит появился в Якутии
12.03.2019, 16:30
Финансы
Под крылом СК «Стерх»: Представительство ЯНАО при Правительстве РФ
09.03.2019, 14:32
Общество
Резонанс
С вывозом мусора в Якутске все в порядке?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
13.03.2019

Якутяне лишились дома из-за кошмарного случая

Судебная хроника
13.03.2019

В суде Якутии поставлена точка в скандальном деле

Сенсация
Культура & Образование
13.03.2019

Ученым удалось «разбудить» клетки мамонта из Якутии

Резонанс
Опрос
13.03.2019

Кто станет новым прокурором Якутии?

Спорт
13.03.2019

Болезнь лидера уменьшила шансы на медали сборной Японии

Судебная хроника
13.03.2019

Коррупция — бич чиновников Якутии?

Судебная хроника
13.03.2019

Глава муниципалитета в Якутии потерял кресло из-за алкоголя?

Происшествия
13.03.2019

Nordgold предупреждает: мошенники набирают персонал на золотодобывающие рудники в Якутии