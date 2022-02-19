Механизмы поддержки сельского хозяйства дали результаты

2021 год стал первым годом действия усовершенствованной системы поддержки сельскохозяйственной отрасли республики. По итогам достигнуты положительные результаты. В первую очередь, речь идёт о новых механизмах поддержки личных подсобных хозяйств, занимающихся разведением крупного рогатого скота и сельхозтоваропроизводителей, занимающихся реализацией молока. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Александр Атласов в ходе отчёта Правительства за 2021 год в прямом эфире.

«Необходимо отметить, что это был лишь первый год реализации механизмов. Господдержкой воспользовались 9 715 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Им выделено более 1,2 млрд рублей, это является существенной прибавкой к доходам селян» — отметил министр.

Пресс-служба Минсельхоза Якутии сообщает, что в 2022 году на поддержку скотоводства в личных подсобных хозяйствах граждан предусмотрено более 1,3 млрд рублей. Согласно кассовому плану выплат, данные средства будут доведены до муниципальных районов в марте месяце текущего года.

В муниципалитетах, отнесенных к арктическим улусам и промышленным районам, в которых централизованная заготовка молока не осуществляется, с 2022 года увеличен размер субвенций на поддержку скотоводства в размере 45 000 рублей на одну голову коровы.

По информации министра, на 1 января текущего года поголовье коров увеличилось на 2 тысячи голов или на 3,3% по сравнению с началом 2021 года, в том числе в хозяйствах населения – на 6,5%. За данными личными подсобными хозяйствами была сохранена возможность сдавать излишки молока по цене заготовителя, то есть не менее 10 рублей за килограмм.



«В 2021 году всего по республике надоено более 158 тысяч тонн молока, заготовлено более 60 тысяч тонн сырого молока, в том числе за счет мер господдержки 57 тысяч тонн. На эти цели было выделено порядка 2 млрд 853 млн рублей, годовой план заготовки перевыполнен на 5,8 процентов. Кроме того, заготовителями 14 районов за счет собственных средств от личных подсобных хозяйств и потребкооперативов принято свыше 3 тысяч тонн молока, то есть интерес со стороны населения и организованных форм в реализации молока имеется», — сообщил министр Александр Атласов.

Сегодня полностью финансово обеспечен второй этап внедрения новых механизмов – это меры по поддержке заготовки сельхозпродукции.

В 2022 году планируется заготовить более 815 тонн мяса крупного рогатого скота, 284 тонны мяса лошадей, 7 067 тонн картофеля, 2 882 тонны овощей открытого грунта и 5 874 тонны зерна. Всего предусмотрено субвенций в размере 214 млн рублей. Механизм заготовки сельхозпродукции выстроен аналогично механизму заготовки молока.